Finanzen

Klingbeil-Berater hÃ¤lt hÃ¶heren Spitzensteuersatz fÃ¼r zwingend

  • dts - 28. April 2026, 16:34 Uhr
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Grundsteuerbescheid (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Ã–konom Jens SÃ¼dekum rechnet damit, dass zur Gegenfinanzierung einer Einkommensteuerreform hÃ¶here Steuern fÃ¼r Spitzenverdiener unverzichtbar sind. "Eine realistische Option zur Gegenfinanzierung sind hÃ¶here Spitzen- und ReichensteuersÃ¤tze", schreibt SÃ¼dekum in einem Gastbeitrag fÃ¼r das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). Dieses Element sei "zwingend erforderlich", wenn die geplante Entlastung auf kleine und mittlere Einkommen konzentriert bleiben solle.

SÃ¼dekum ist Chefberater von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). Er begrÃ¼ndet seinen VorstoÃŸ mit der angespannten Haushaltslage. Eine Senkung der EinkommensteuersÃ¤tze in den unteren Progressionszonen werde zu geringeren Steuereinnahmen fÃ¼hren. "Zur Wahrheit gehÃ¶rt aber auch: Diese Impulse werden alleine zur Gegenfinanzierung nicht ausreichen", schreibt er mit Blick auf mÃ¶gliche Wachstumswirkungen der Reform.

Zugleich hÃ¤lt SÃ¼dekum pauschale Sparappelle fÃ¼r nicht ausreichend. Der Hinweis, SteuerausfÃ¤lle lieÃŸen sich durch Subventionsabbau und geringere Verwaltungskosten ausgleichen, sei unrealistisch. "Denn Sparen ist immer konkret", argumentiert er. Eine Liste mit spezifischen zusÃ¤tzlichen EinsparvorschlÃ¤gen suche man bislang vergeblich.

Das Argument, hÃ¶here Steuern fÃ¼r hohe Einkommen trÃ¤fen auch Personenunternehmen, weist der Ã–konom zurÃ¼ck. Diese hÃ¤tten schon heute die MÃ¶glichkeit, sich im Rahmen des Optionsmodells wie Kapitalgesellschaften besteuern zu lassen. Der Staat kÃ¶nne diesen Wechsel noch unbÃ¼rokratischer gestalten.

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