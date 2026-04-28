Finanzen

Verdi ruft zu Warnstreiks bei Postbank auf

  • dts - 28. April 2026, 12:14 Uhr
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Streik-Hinweis an einer Postbank-Filiale (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu ersten Warnstreiks im Postbank-Filialvertrieb aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen sind fÃ¼r Donnerstag und Samstag geplant. Bundesweit sind BeschÃ¤ftigte der Postbank Filialvertrieb AG zur Teilnahme aufgerufen, teilte Verdi am Dienstag mit.

Hintergrund sind die bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen fÃ¼r die rund 9.000 BeschÃ¤ftigten der ehemaligen Postbank im Deutsche-Bank-Konzern. Verdi fordert eine ErhÃ¶hung der GehÃ¤lter um acht Prozent, mindestens jedoch 300 Euro pro Monat, sowie 200 Euro mehr AusbildungsvergÃ¼tung.

Jan Duscheck, Verdi-VerhandlungsfÃ¼hrer fÃ¼r die Postbank-TarifvertrÃ¤ge, sagte, die BeschÃ¤ftigten erwarteten ein "deutliches Signal der Anerkennung". Das bisherige Angebot der Arbeitgeberseite spiegle weder die wirtschaftliche Lage der Deutschen Bank noch die hohe Belastung in den Betrieben wider.

Neben der Entgeltentwicklung stehen in der Tarifrunde auch Fragen der Transformation der Privatkundenbank im Mittelpunkt. Die Integration der Postbank in die Deutsche Bank sowie FilialschlieÃŸungen und organisatorische VerÃ¤nderungen sorgten in vielen Bereichen fÃ¼r Unsicherheit unter den BeschÃ¤ftigten. Die nÃ¤chste Verhandlungsrunde ist fÃ¼r den 18. Mai in Frankfurt am Main angesetzt.

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