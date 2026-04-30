Finanzen

CDU-WirtschaftsflÃ¼gel lehnt geplante Zuckerabgabe ab

  • dts - 30. April 2026, 06:44 Uhr
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Zucker (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-WirtschaftsflÃ¼gel lehnt die von der Bundesregierung geplante Zuckerabgabe ab. Die Vorsitzende des WirtschaftsflÃ¼gels, Gitta Connemann, sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland": "Wir brauchen keinen Nanny-Staat." NÃ¶tig seien vielmehr AufklÃ¤rung, Verbraucherinformation und echter Jugendschutz. "Die Menschen sind mÃ¼ndig genug, selbst zu entscheiden", mahnte Connemann.

Eine Sonderabgabe auf Zucker sei der Einstieg in eine gefÃ¤hrliche Logik, beklagte die CDU-Politikerin. "Heute der Schokoriegel, morgen das Steak, Ã¼bermorgen der FuÃŸballplatz." Sie fragte, wer eigentlich entscheide, was noch erlaubt, was nur noch teuer und was irgendwann unerwÃ¼nscht sei. "Wo fÃ¤ngt staatliche Erziehung an, wo hÃ¶rt sie auf?", so Connemann. Politik mÃ¼sse Verantwortung stÃ¤rken, "nicht Freiheit verteuern". Auch andere Politiker aus der Unionsfraktion im Bundestag haben die PlÃ¤ne kritisiert.

Die Bundesregierung plant die EinfÃ¼hrung einer Zuckerabgabe auf gesÃ¼ÃŸte GetrÃ¤nke. Deren Einnahmen sollen in die Krankenversicherung flieÃŸen. Die Union hatte in den vergangenen Monaten kontrovers Ã¼ber das Thema diskutiert. Allen voran Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sident Daniel GÃ¼nther (CDU) hatte sich fÃ¼r eine Zuckersteuer eingesetzt, war damit beim CDU-Bundesparteitag in Stuttgart aber gescheitert.

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