Finanzen

SPD-Wirtschaftsforum verlangt von Klingbeil konkrete Einsparungen

  • dts - 30. April 2026
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Lars Klingbeil am 29.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um den Bundeshaushalt 2027 mahnt der Unternehmerverband Wirtschaftsforum der SPD Konkretisierungen an. Die PrÃ¤sidentin des SPD-Wirtschaftsforums, Ines Zenke, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben), die jetzt vorgestellten Eckwerte lieÃŸen einerseits erkennen, dass das richtige Ziel der Haushaltskonsolidierung im Blick sei. Zur Wahrheit gehÃ¶re allerdings auch, dass die MaÃŸnahmen zur Haushaltskonsolidierung im weiteren Verfahren konkretisiert werden mÃ¼ssten.

Die Unternehmen sowie die BÃ¼rger wÃ¼rden zu Recht AufklÃ¤rung darÃ¼ber erwarten, wie welche Einsparung erbracht werden solle. Hier wÃ¼rden alle Ressorts ihren Beitrag leisten mÃ¼ssen, sagte Zenke. Im weiteren Verfahren werde es nun darauf ankommen, sehr gezielt Impulse zu setzen, um das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Deutschland zurÃ¼ckzugewinnen.

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