Ifo-Experten kritisieren Klingbeils Haushaltsplan als unsolide

Euroscheine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um den Bundeshaushalt 2027 kritisieren Haushalts- und Finanzexperten den von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) vorgelegten Eckpunkteplan. Der Haushalt sei "alles andere als solide", sagte der Leiter des Ifo-Zentrums fÃ¼r Finanzwissenschaft in MÃ¼nchen, Andreas Peichl, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).



Die Regierung solle alle Ausgaben und Subventionen auf den PrÃ¼fstand stellen, forderte er. "Die neuen Schulden fÃ¼hren zu immer hÃ¶heren Zinslasten und reduzieren zukÃ¼nftig den Spielraum weiter, die Gefahr der Zweckentfremdung der SondervermÃ¶gen ist ebenfalls nicht gebannt", so Peichl.



HÃ¶here Steuern auf Alkohol, Tabak und auch eine neue Zuckersteuer seien hingegen sinnvoll. Das Geld solle aber nicht zum Stopfen von LÃ¶chern genutzt werden, sondern fÃ¼r PrÃ¤vention. Nur dann lieÃŸen sich zukÃ¼nftige Kosten im Gesundheitssystem reduzieren, erklÃ¤rte Peichl.



Emilie HÃ¶slinger vom Ifo-Zentrum fÃ¼r MakroÃ¶konomik und Befragungen sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dass die Schuldenbremse formell trotzdem eingehalten werde, zeige, dass sie zu viele Ausnahmen enthalte, mit denen sich HaushaltslÃ¶cher stopfen lieÃŸen. Der Konsolidierungs- und Reformdruck, den die Schuldenbremse eigentlich ausÃ¼ben solle, falle damit weg. "Die verschleppten Reformen und die hohen Zinskosten werden die junge Generation in Zukunft bezahlen mÃ¼ssen", so HÃ¶slinger.

