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In der Debatte um den Bundeshaushalt 2027 hat der Wirtschaftsrat der CDU den von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) vorgelegten Eckpunkteplan als 'finanzpolitisches Armutszeugnis' kritisiert.

In der Debatte um den Bundeshaushalt 2027 hat der Wirtschaftsrat der CDU den von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) vorgelegten Eckpunkteplan als "finanzpolitisches Armutszeugnis" kritisiert. Der GeneralsekretÃ¤r des Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagsausgaben), dass der Haushalt nur auf dem Papier ausgeglichen sei. Trotz der Parteibezeichnung im Namen ist der Wirtschaftsrat keine Teilorganisation der CDU, sondern ein eigenstÃ¤ndiger parteinaher Verein.



"Viele Ideen fÃ¼r neue Einnahmen, aber kaum Einsparungen â€“ das ist kein Konsolidierungskurs, sondern ein finanzpolitisches Armutszeugnis", sagte Steiger. HaushaltslÃ¼cken wÃ¼rden nicht geschlossen, die Tilgung nach hinten verschoben. Ausgaben und Nettokreditaufnahme stiegen deutlich. Vor dem Hintergrund, dass die Koalition echte, wachstumsfÃ¶rdernde Strukturreformen nicht hinbekomme, "oder sogar â€“ wie BÃ¤rbel Bas in Bielefeld â€“ ausschlieÃŸt", sei das desastrÃ¶s.



Nach den PlÃ¤nen Klingbeils sind im kommenden Jahr im Kernhaushalt Ausgaben des Bundes von 543,3 Milliarden Euro vorgesehen, davon allein 105,8 Milliarden Euro fÃ¼r den Bereich Verteidigung. FÃ¼r Zinszahlungen des Bundes gehen laut den Eckpunkten fÃ¼r den Haushalt 2027 42,7 Milliarden Euro drauf.



Trotz geplanter Einsparungen und KÃ¼rzungen, zu denen jedes Ressort beitragen soll, steigt den PlÃ¤nen zufolge die Neuverschuldung im Kernetat im kommenden Jahr deutlich an - auf 110,8 Milliarden Euro. Haupttreiber sind auch hier die massiv steigenden Verteidigungsausgaben.



Kritik an Klingbeils Haushaltsentwurf kam auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). DGB-Vorstandsmitglied Stefan KÃ¶rzell sagte den Funke-Zeitungen: "Die Eckwerte zum Bundeshaushalt sind eine Breitseite gegen den Sozialstaat und tragen nicht im erforderlichen MaÃŸe zur wirtschaftlichen Erholung bei."



Um ihren Haushalt auszugleichen, verordne die Bundesregierung allen Bereichen auÃŸer der Verteidigung einen KÃ¼rzungskurs. "In der aktuellen Krise schafft das zusÃ¤tzliche Verunsicherung und torpediert die notwendige Erholung von Kaufkraft und Konsumnachfrage", sagte KÃ¶rzell.