Berlin (dts Nachrichtenagentur) - DGB-Chefin Yasmin Fahimi hat sich der Kritik von Ã–konomen an der Verwendung des SondervermÃ¶gens fÃ¼r Infrastruktur und KlimaneutralitÃ¤t angeschlossen. Wirtschaftswissenschaftler hatten Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) einen Verschiebebahnhof vorgeworfen, mit dem HaushaltslÃ¼cken gestopft wÃ¼rden, statt Investitionen zu finanzieren.
Deutschlands oberste Gewerkschafterin Ã¤uÃŸerte nun Ã¤hnliche Zweifel. Es zeichne sich nicht ab, dass diese 500 Milliarden tatsÃ¤chlich vollstÃ¤ndig in zusÃ¤tzliche Investitionen gingen, sagte Fahimi der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Donnerstagausgabe). "Wir sind enttÃ¤uscht." Dabei habe der DGB das SondervermÃ¶gen eigentlich als Durchbruch gesehen, um den Investitionsstau aufzulÃ¶sen, so Fahimi.
Wirtschaft
DGB enttÃ¤uscht Ã¼ber Verwendung von SondervermÃ¶gen
- dts - 30. April 2026, 00:01 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - DGB-Chefin Yasmin Fahimi hat sich der Kritik von Ã–konomen an der Verwendung des SondervermÃ¶gens fÃ¼r Infrastruktur und KlimaneutralitÃ¤t angeschlossen. Wirtschaftswissenschaftler hatten Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) einen Verschiebebahnhof vorgeworfen, mit dem HaushaltslÃ¼cken gestopft wÃ¼rden, statt Investitionen zu finanzieren.
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