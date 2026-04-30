DGB lehnt Klingbeils Vorschlag zu Ausweitung von Befristungen ab

Yasmin Fahimi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi lehnt den Vorschlag von SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil fÃ¼r eine Ausweitung befristeter ArbeitsvertrÃ¤ge auf Unternehmen, die in Innovationen investieren, ab.



Es sollte doch eine SelbstverstÃ¤ndlichkeit sein, dass Unternehmen in Innovationen investierten, sagte Fahimi der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Donnerstagausgaben). BeschÃ¤ftigte bekÃ¤men auch keine PrÃ¤mie neben dem Lohn, nur weil sie arbeiten gehen.



Klingbeil hatte in seiner Reformrede Ende MÃ¤rz bei der Bertelsmann-Stiftung gesagt, er kÃ¶nne sich vorstellen, bei Unternehmen, die in Innovationen investierten, fÃ¼r eine lÃ¤ngere Zeit befristete ArbeitsvertrÃ¤ge zu ermÃ¶glichen, so wie dies bereits bei Start-ups der Fall sei. Er hoffe, dass sich so mehr Unternehmen trauten, trotz der Unsicherheit Leute einzustellen.



Man investiere, weil man dahinter ein GeschÃ¤ftsmodell erwarte, entgegnete Fahimi. Wenn es das nicht gebe, sei es vÃ¶llig egal, wie sich der KÃ¼ndigungsschutz gestalte.

