Wirtschaft

BASF fordert EU zu hÃ¤rterer Gangart gegen China auf

  • dts - 29. April 2026, 17:27 Uhr
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Chinesische Fahne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - BASF-Chef Markus Kamieth hat die EU aufgefordert, Chinas unfairen Handelspraktiken die Stirn zu bieten. "An vielen Stellen wird von chinesischen Unternehmen nicht sauber gespielt", sagte Kamieth dem "Focus".

Wenn der Handel offenkundig gegen die globalen Regeln verstoÃŸe, dÃ¼rfe die EU dies nicht dulden, forderte der Vorstandschef. Die FÃ¤lle zur PrÃ¼fung von Anti-Dumping-MaÃŸnahmen bei der EU seien in den letzten 12 bis 24 Monaten enorm angestiegen. Man sehe eine Verdopplung seit 2023. In China bestÃ¼nden enorme ÃœberkapazitÃ¤ten fÃ¼r viele Produkte, erklÃ¤rte er. Die Hersteller bÃ¶ten sie deshalb teils unter den Produktionskosten an, um sie in Europa zu verkaufen.

Gleichzeitig machte sich Kamieth keine Illusionen Ã¼ber die KrÃ¤fteverhÃ¤ltnisse zwischen Europa und China. "Wir brauchen den chinesischen Absatzmarkt, sie brauchen uns nicht", sagte er. "Erst recht brauchen sie keine Belehrungen von uns."

Der BASF-Chef warnte vor moralischem Hochmut der deutschen Politik. "Die Welt wartet nicht auf Nachhilfe aus Deutschland, wie sie zu denken und zu leben hat", sagte Kamieth. Man mÃ¼sse seiner Ansicht nach akzeptieren, dass die westlichen Werte, so sehr man sie schÃ¤tze und hochhalte, nicht Ã¼berall das MaÃŸ aller Dinge seien. Genauso wenig solle man dem Glauben anhÃ¤ngen, dass man mit den eigenen Innovationen einzigartig und Ã¼berlegen sei.

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