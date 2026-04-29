UmweltkriminalitÃ¤t soll kÃ¼nftig hÃ¤rter bestraft werden kÃ¶nnen

Gravierende FÃ¤lle von UmweltkriminalitÃ¤t sollen kÃ¼nftig hÃ¤rter bestraft werden kÃ¶nnen. Das Bundeskabinett beschloss dazu am Mittwoch einen Gesetzentwurf zum besseren strafrechtlichen Schutz der Umwelt. Neben hÃ¶heren StraÃŸmaÃŸen bei schweren FÃ¤llen von UmweltkriminalitÃ¤t sollen die StrafverfolgungsbehÃ¶rden mehr Ermittlungsbefugnisse erhalten. Sie sollen erstmals auf verdeckte ErmittlungsmaÃŸnahmen wie die TelekommunikationsÃ¼berwachung zurÃ¼ckgreifen kÃ¶nnen. Auch sollen die Vorschriften fÃ¼r GeldbuÃŸen gegen Unternehmen verschÃ¤rft werden.Â
Mit dem Gesetzentwurf soll zugleich die neue EU-Richtlinie zum strafrechtlichen Schutz der Umwelt umgesetzt werden. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) erklÃ¤rte, UmweltkriminalitÃ¤t sei "ein riesiges Business". Das organisierte Verbrechen verdiene weltweit Milliarden mit illegaler Entsorgung und anderen Umweltstraftaten. "KlÃ¤rschlamm im Wald, Chemikalien im Fluss, AltÃ¶l im Boden â€“ Umweltstraftaten hinterlassen ZerstÃ¶rung und bedrohen Mensch und Natur." Im Kampf gegen UmweltkriminalitÃ¤t werde nun der Rechtsstaat gestÃ¤rkt.
Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) erklÃ¤rte, die geplanten deutlich hÃ¤rteren Strafen sorgten fÃ¼r Abschreckung. Zudem brÃ¤chten neue Ermittlungsbefugnisse "Licht ins Dunkelfeld, das den Tatort Umwelt bislang prÃ¤gte". Auch die Zusammenarbeit mit den europÃ¤ischen Partnern werde gestÃ¤rkt.Â
UmweltkriminalitÃ¤t gehÃ¶rt nach Drogen- und Menschenhandel zu einem der grÃ¶ÃŸten KriminalitÃ¤tsbereiche weltweit. Sie ist eine der Haupteinnahmequellen der organisierten KriminalitÃ¤t.
Die neue europÃ¤ische Richtlinie Ã¼ber den strafrechtlichen Schutz der Umwelt trÃ¤gt der zunehmenden Bedeutung des grenzÃ¼berschreitenden Umweltschutzes Rechnung und sieht neue StraftatbestÃ¤nde vor. Das deutsche Umweltstrafrecht enthÃ¤lt bereits viele Elemente, die den Vorgaben der Richtlinie entsprechen. Dennoch folgt aus den europÃ¤ischen Vorgaben Umsetzungsbedarf in mehreren Gesetzen und Verordnungen.
Brennpunkte
UmweltkriminalitÃ¤t soll kÃ¼nftig hÃ¤rter bestraft werden kÃ¶nnen
- AFP - 29. April 2026, 17:50 Uhr
Gravierende FÃ¤lle von UmweltkriminalitÃ¤t sollen kÃ¼nftig hÃ¤rter bestraft werden kÃ¶nnen. Das Bundeskabinett beschloss dazu am Mittwoch einen Gesetzentwurf zum besseren strafrechtlichen Schutz der Umwelt.
Gravierende FÃ¤lle von UmweltkriminalitÃ¤t sollen kÃ¼nftig hÃ¤rter bestraft werden kÃ¶nnen. Das Bundeskabinett beschloss dazu am Mittwoch einen Gesetzentwurf zum besseren strafrechtlichen Schutz der Umwelt. Neben hÃ¶heren StraÃŸmaÃŸen bei schweren FÃ¤llen von UmweltkriminalitÃ¤t sollen die StrafverfolgungsbehÃ¶rden mehr Ermittlungsbefugnisse erhalten. Sie sollen erstmals auf verdeckte ErmittlungsmaÃŸnahmen wie die TelekommunikationsÃ¼berwachung zurÃ¼ckgreifen kÃ¶nnen. Auch sollen die Vorschriften fÃ¼r GeldbuÃŸen gegen Unternehmen verschÃ¤rft werden.Â
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