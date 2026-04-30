Trump: USA erwÃ¤gen Reduzierung ihrer TruppenstÃ¤rke in Deutschland

Friedrich Merz (l.) zu Besuch bei Donald Trump im MÃ¤rz

Der Streit zwischen US-PrÃ¤sident Donald Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Ã¼ber den Iran-Krieg spitzt sich weiter zu: Trump hat am Mittwoch eine mÃ¶gliche Reduzierung der US-TruppenstÃ¤rke in Deutschland in Aussicht gestellt.

Der Streit zwischen US-PrÃ¤sident Donald Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Ã¼ber den Iran-Krieg spitzt sich weiter zu: Trump hat am Mittwoch eine mÃ¶gliche Reduzierung der US-TruppenstÃ¤rke in Deutschland in Aussicht gestellt. "Die USA prÃ¼fen und evaluieren derzeit eine mÃ¶gliche Verringerung der TruppenprÃ¤senz in Deutschland", erklÃ¤rte Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social. "Eine Entscheidung soll in KÃ¼rze getroffen werden", fÃ¼gte er hinzu. Merz hatte zuletzt mit Kritik am Iran-Krieg den Unmut Trumps auf sich gezogen.



Im Jahr 2024 waren in Deutschland mehr als 35.000 US-Soldaten stationiert, wie der Recherchedienst des US-Kongresses mitteilte. Inzwischen wird die Zahl jedoch fÃ¼r hÃ¶her gehalten, in deutschen Medien ist von nahezu 50.000 US-Soldaten die Rede.



WÃ¤hrend seiner beiden Amtszeiten hat Trump als Teil seiner Kritik an der Nato wiederholt damit gedroht, die Zahl der US-Truppen in Deutschland und anderen europÃ¤ischen LÃ¤ndern drastisch zu verringern. Seit dem Iran-Krieg haben sich diese Drohungen gegen VerbÃ¼ndete verstÃ¤rkt.



Wenige Stunden vor Trumps Ã„uÃŸerungen hatte US-AuÃŸenminister Marco Rubio nach Angaben aus Washington mit BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) telefoniert. Rubio und Wadephul hÃ¤tten Ã¼ber den Iran und die Bedeutung der Sicherung der freien Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus gesprochen, erklÃ¤rte der Sprecher des US-AuÃŸenministeriums, Tommy Pigott.



Am Montag hatte Merz bei einer Schulveranstaltung in Nordrhein-Westfalen mit Blick auf die USA gesagt, "da wird eine ganze Nation gedemÃ¼tigt durch die iranische StaatsfÃ¼hrung". Der Bundeskanzler sagte zudem, "die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie". Merz bezeichnete "diese Geschichte" als "zumindest unÃ¼berlegt" und betonte, er "erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wÃ¤hlen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln".



Daraufhin hatte Trump den Kanzler am Dienstag scharf attackiert. Auf Truth Social erklÃ¤rte er: "Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hÃ¤lt es fÃ¼r in Ordnung, wenn der Iran Atomwaffen hat. Er weiÃŸ nicht, wovon er spricht!" Wenn der Iran Atomwaffen hÃ¤tte, wÃ¼rde er "die gesamte Welt als Geisel nehmen".Â Trump hob hervor: "Kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht!"



Am Mittwoch erneuerte Merz seine Kritik am Iran-Krieg. Der Krieg habe "unmittelbare Auswirkungen auf unsere Energieversorgung" und "massive Auswirkungen auf unsere wirtschaftliche LeistungsfÃ¤higkeit", sagte der Kanzler in Berlin. "Insofern drÃ¤nge ich darauf, dass dieser Konflikt beigelegt wird." Er habe "von Anfang an Zweifel gehabt an dem, was mit dem Iran-Krieg dort begonnen wurde. Und deswegen habe ich das auch zum Ausdruck gebracht."



Der Streit zwischen Merz und Trump kÃ¶nnte eine Abkehr von dem frÃ¼her demonstrativ freundschaftlichen VerhÃ¤ltnis zwischen den beiden Staatenlenkern bedeuten. Merz betonte am Mittwoch dennoch, sein persÃ¶nliches VerhÃ¤ltnis zu Trump sei "unverÃ¤ndert gut".



Der Bundeskanzler hatte sich in der Vergangenheit eines guten VerhÃ¤ltnisses zum US-PrÃ¤sidenten gerÃ¼hmt. Bei seinem jÃ¼ngsten Treffen mit Trump im WeiÃŸen Haus Anfang MÃ¤rz betonte Merz demonstrativ Gemeinsamkeiten mit Blick auf den Iran-Krieg. Deutschland und die USA seien sich vÃ¶llig einig Ã¼ber "dieses schreckliche Regime" der Mullahs. Merz Ã¤uÃŸerte im Oval Office aber auch die Hoffnung, dass der Krieg "so bald wie mÃ¶glich" enden mÃ¶ge. Der Krieg schade der Wirtschaft, sagte er zur BegrÃ¼ndung. Er verwies auf die gestiegenen Ã–l- und Gaspreise



Der US-PrÃ¤sident nannte Merz bei dessen Besuch einen "Freund" und "exzellenten" Politiker, den er "in sehr interessanten Zeiten" treffe. "Unsere LÃ¤nder kommen gut miteinander aus", sagte Trump im MÃ¤rz. Der Kanzler war der erste europÃ¤ische Regierungsvertreter, der nach Beginn des Iran-Kriegs mit Trump zusammenkam.Â



Die USA und Israel hatten Ende Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Teheran reagierte darauf mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region. Vor allem Energieinfrastruktur wurde dabei schwer beschÃ¤digt. Auch die Blockade der StraÃŸe von Hormus stellt Staaten weltweit vor Probleme: Seit Kriegsbeginn ist die fÃ¼r die weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransporte wichtige Meerenge durch das iranische MilitÃ¤r de facto weitgehend gesperrt. Der Ã–lpreis stieg steil an.