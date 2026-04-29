Erste AnhÃ¶rung von Hegseth seit Beginn des Iran-Krieges - Scharfe Kritik der Demokraten

Hegseth bei AnhÃ¶rung vor dem Verteidigungsausschuss

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist in seiner ersten AnhÃ¶rung vor Abgeordneten seit dem Beginn des Iran-Krieges mit scharfer Kritik und vielen Fragen konfrontiert worden.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ist in seiner ersten AnhÃ¶rung vor Kongressabgeordneten seit dem Beginn des Iran-Krieges mit scharfer Kritik und vielen Fragen konfrontiert worden. Zusammen mit Generalstabschef Dan Caine musste Hegseth am Mittwoch dem Verteidigungsausschuss des ReprÃ¤sentantenhauses mehrere Stunden lang Rede und Antwort stehen.Â Die Kosten des Krieges bezifferte der Minister auf bislang rund 25 Milliarden Dollar (21,4 Milliarden Euro).Â



Seit dem Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar beklagen Parlamentarier sowohl der Demokraten als auch der Republikaner einen Mangel an Informationen von Seiten der Regierung.



Gleich zu Beginn der AnhÃ¶rung gab sich der Pentagon-Chef, der sich selbst als "Kriegsminister" bezeichnet, kÃ¤mpferisch und sagte, die wichtigste Herausforderung seien die "defÃ¤tistischen Worte von Demokraten und einigen Republikanern im Kongress".



"Wohin gehen wir? Wie werden diese taktischen Siege zu einem strategischen Erfolg werden?", fragte der demokratische Abgeordnete Adam Smith in seinen einleitenden Worten mit Blick auf das iranische Atomprogramm. Smith verwies auf die negativen Folgen des Iran-Krieges fÃ¼r die Region, die getÃ¶teten US-Soldaten und Zivilisten, und verlangte nach "dem Plan, um unsere Ziele zu erreichen". Zudem fragte er Hegseth, wie die "tÃ¶dlichen militÃ¤rischen MaÃŸnahmen" des Krieges dazu beitragen kÃ¶nnten, das iranische Atomprogramm zu schwÃ¤chen.Â



Hegseth erwiderte darauf, auf das "sehr schlechte" Atomabkommen mit dem Iran zu zielen, aus dem US-PrÃ¤sident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit ausgestiegen sei.Â



Der ebenfalls demokratische Abgeordnete John Garamendi warf Hegseth vor, "die amerikanische Ã–ffentlichkeit vom ersten Tag an Ã¼ber diesen Krieg belogen" zu haben. Er beschrieb die Lage in der Golfregion als "geopolitische Katastrophe, schweren strategischen Fehler", die zu einer '"weltweiten Wirtschaftskrise" fÃ¼hrten.Â



"In den 60 Tagen von Trumps Iran-Krieg sei wichtige Munition in einem alarmierenden AusmaÃŸ verbraucht worden". WaffenbestÃ¤nde seien nicht mehr groÃŸ genug, um China auf Abstand zu halten, kritisierte Garamendi auÃŸerdem und beschrieb den Konflikt als "Sumpf".Â Hegseth kritisierte diese Bezeichnung und warf Garamendi vor, damit "unseren Feinden Propaganda zu liefern".



Auf die Frage nach den Kosten des Iran-Krieges erklÃ¤rte Hegseth, diese wÃ¼rden derzeit auf weniger als 25 Milliarden Dollar geschÃ¤tzt. Als Abgeordnete weitere Fragen zu den Kriegskosten stellten, sagte der Minister: "Die Frage, die ich diesem Ausschuss stellen wÃ¼rde, lautet: Was ist es wert, sicherzustellen, dass der Iran niemals eine Atomwaffe erhÃ¤lt?"



Die USA und Israel hatten den Iran-Krieg am 28. Februar mit Luftangriffen auf Teheran begonnen. Am 8. April trat eine Waffenruhe in Kraft, die US-PrÃ¤sident Donald Trump inzwischen auf unbestimmte Zeit verlÃ¤ngerte. Eine dauerhafte LÃ¶sung fÃ¼r den Konflikt und seine massiven wirtschaftlichen Folgen gibt es bisher aber nicht.