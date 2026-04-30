Wirtschaft

Verkehrsminister fordern Einfrieren des Deutschlandticket-Preises

  • dts - 30. April 2026, 02:00 Uhr
Bild vergrößern: Verkehrsminister fordern Einfrieren des Deutschlandticket-Preises
Deutschlandticket (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Energiekrise werden Forderungen laut, den Preis des Deutschlandtickets von 63 Euro vorerst einzufrieren, statt ihn zum 1. Januar 2027 zu erhÃ¶hen.

"Die durch den Preisindex festgeschriebene ErhÃ¶hung des Deutschlandtickets fÃ¼r die Jahre 2027 und 2028 muss ausgesetzt werden", sagte der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Detlef NeuÃŸ, der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Die dafÃ¼r nÃ¶tigen Finanzmittel seien geringer als die 1,6 Milliarden Euro fÃ¼r den Tankrabatt, so der Experte.

Der nordrhein-westfÃ¤lische Verkehrsminister, Oliver Krischer (GrÃ¼ne), sprach sich ebenfalls gegen eine PreiserhÃ¶hung aus. "Ein stabiler Preis fÃ¼r das Deutschlandticket wÃ¤re das richtige Signal in dieser Zeit", sagte er der Zeitung. Krischer ergÃ¤nzte, der Ã¶ffentliche Nahverkehr dÃ¼rfe nicht auf der Strecke bleiben, wenn fÃ¼r Tankrabatte und die Senkung der Luftverkehrsteuer Milliarden mobilisiert wÃ¼rden. Auch eine kostenfreie Mitnahme von Kindern und Jugendlichen wÃ¼rde viele Familien spÃ¼rbar entlasten, erklÃ¤rte der GrÃ¼nen-Politiker.

Die saarlÃ¤ndische Verkehrsministerin Petra Berg (SPD) warnte vor den steigenden Kosten im Ã–PNV. Man solle nicht eine Situation riskieren, in der der Staat Benzin subventioniere, man aber Bus und Bahn zusammenstreichen mÃ¼sse, sagte die Landesministerin.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    DGB enttÃ¤uscht Ã¼ber Verwendung von SondervermÃ¶gen
    DGB enttÃ¤uscht Ã¼ber Verwendung von SondervermÃ¶gen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - DGB-Chefin Yasmin Fahimi hat sich der Kritik von Ã–konomen an der Verwendung des SondervermÃ¶gens fÃ¼r Infrastruktur und KlimaneutralitÃ¤t

    Mehr
    DGB lehnt Klingbeils Vorschlag zu Ausweitung von Befristungen ab
    DGB lehnt Klingbeils Vorschlag zu Ausweitung von Befristungen ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi lehnt den Vorschlag von SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil fÃ¼r eine Ausweitung befristeter

    Mehr
    Edeka will bei Tegut-Ãœbernahme alle Mitarbeiter halten
    Edeka will bei Tegut-Ãœbernahme alle Mitarbeiter halten

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Edeka-Chef Markus Mosa will im Fall einer Tegut-Ãœbernahme alle Mitarbeiter halten. Der Anspruch sei es, "alle MÃ¤rkte einschlieÃŸlich

    Mehr
    US-Notenbank Fed lÃ¤sst Leitzins unverÃ¤ndert
    US-Notenbank Fed lÃ¤sst Leitzins unverÃ¤ndert
    Neues Heizungsgesetz verzÃ¶gert sich: Regelung im aktuellen Gesetz soll ausgesetzt werden
    Neues Heizungsgesetz verzÃ¶gert sich: Regelung im aktuellen Gesetz soll ausgesetzt werden
    Designierter Fed-Chef Warsh nimmt erste HÃ¼rde im US-Senat
    Designierter Fed-Chef Warsh nimmt erste HÃ¼rde im US-Senat
    Energiepreisschock: Inflationsrate steigt im April auf 2,9 Prozent
    Energiepreisschock: Inflationsrate steigt im April auf 2,9 Prozent
    DGB-Chefin Fahimi droht mit Protesten gegen Sozialreformen
    DGB-Chefin Fahimi droht mit Protesten gegen Sozialreformen
    Staatsmedien: Iranische Vertreter reisen vor Fifa-Kongress aus Kanada ab
    Staatsmedien: Iranische Vertreter reisen vor Fifa-Kongress aus Kanada ab
    CDU-Wirtschaftsrat: Klingbeils Etat-Entwurf
    CDU-Wirtschaftsrat: Klingbeils Etat-Entwurf "finanzpolitisches Armutszeugnis"
    SPD-Wirtschaftsforum verlangt von Klingbeil konkrete Einsparungen
    SPD-Wirtschaftsforum verlangt von Klingbeil konkrete Einsparungen
    Ifo-Experten kritisieren Klingbeils Haushaltsplan als unsolide
    Ifo-Experten kritisieren Klingbeils Haushaltsplan als unsolide
    Trump: USA erwÃ¤gen Reduzierung ihrer TruppenstÃ¤rke in Deutschland
    Trump: USA erwÃ¤gen Reduzierung ihrer TruppenstÃ¤rke in Deutschland

    Top Meldungen

    US-Notenbank lÃ¤sst Leitzins weiter unverÃ¤ndert
    US-Notenbank lÃ¤sst Leitzins weiter unverÃ¤ndert

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Notenbank Federal Reserve lÃ¤sst ihren Leitzins unverÃ¤ndert. Dieser werde sich weiterhin in einer Spanne zwischen 3,5 und 3,75

    Mehr
    BASF fÃ¼rchtet anhaltend hohe Inflation
    BASF fÃ¼rchtet anhaltend hohe Inflation

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - BASF-Chef Markus Kamieth hat vor den Ã¶konomischen Folgen des Irankriegs gewarnt. Ein dÃ¤mpfender Effekt auf die Weltwirtschaft sei

    Mehr
    CDU wirbt fÃ¼r Kompromiss bei Steuerreform
    CDU wirbt fÃ¼r Kompromiss bei Steuerreform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Fritz GÃ¼ntzler (CDU), wirbt in der Debatte um eine Reform der Einkommensteuer

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts