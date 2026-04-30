Verkehrsminister fordern Einfrieren des Deutschlandticket-Preises

Deutschlandticket (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Energiekrise werden Forderungen laut, den Preis des Deutschlandtickets von 63 Euro vorerst einzufrieren, statt ihn zum 1. Januar 2027 zu erhÃ¶hen.



"Die durch den Preisindex festgeschriebene ErhÃ¶hung des Deutschlandtickets fÃ¼r die Jahre 2027 und 2028 muss ausgesetzt werden", sagte der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Detlef NeuÃŸ, der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Die dafÃ¼r nÃ¶tigen Finanzmittel seien geringer als die 1,6 Milliarden Euro fÃ¼r den Tankrabatt, so der Experte.



Der nordrhein-westfÃ¤lische Verkehrsminister, Oliver Krischer (GrÃ¼ne), sprach sich ebenfalls gegen eine PreiserhÃ¶hung aus. "Ein stabiler Preis fÃ¼r das Deutschlandticket wÃ¤re das richtige Signal in dieser Zeit", sagte er der Zeitung. Krischer ergÃ¤nzte, der Ã¶ffentliche Nahverkehr dÃ¼rfe nicht auf der Strecke bleiben, wenn fÃ¼r Tankrabatte und die Senkung der Luftverkehrsteuer Milliarden mobilisiert wÃ¼rden. Auch eine kostenfreie Mitnahme von Kindern und Jugendlichen wÃ¼rde viele Familien spÃ¼rbar entlasten, erklÃ¤rte der GrÃ¼nen-Politiker.



Die saarlÃ¤ndische Verkehrsministerin Petra Berg (SPD) warnte vor den steigenden Kosten im Ã–PNV. Man solle nicht eine Situation riskieren, in der der Staat Benzin subventioniere, man aber Bus und Bahn zusammenstreichen mÃ¼sse, sagte die Landesministerin.

