DGB-Chefin Fahimi droht mit Protesten gegen Sozialreformen

DGB-Chefin Fahimi

Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi hat sich gegen die PlÃ¤ne der Bundesregierung fÃ¼r eine Erneuerung des Sozialstaats gestellt. Sie drohte mit entschiedenem Widerstand, sollten die Reformen auf Kosten der BeschÃ¤ftigten gehen.

Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi hat sich gegen die PlÃ¤ne der Bundesregierung fÃ¼r eine Erneuerung des Sozialstaats gestellt. Auf die Frage, wo BeschÃ¤ftigte fÃ¼r die anstehenden Reformen vielleicht ZugestÃ¤ndnisse machen mÃ¼ssten, sagte Fahimi im Interview mit der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Donnerstagsausgabe): "Warum mÃ¼ssen sie das Ã¼berhaupt?" Ein Reformpaket, in dem die Lasten verteilt seien, etwa zwischen Arbeitgebern und BeschÃ¤ftigten, "das sehe ich nicht", sagte Fahimi.Â



Das System kÃ¶nne und mÃ¼sse zuerst mit Strukturreformen effizienter gemacht werden, forderte die DGB-Vorsitzende. Ebenso mÃ¼sse die Selbstbedienung im Gesundheitssystem abgeschafft und fÃ¼r eine "gerechte Finanzierung" gesorgt werden.



Die Reformdebatte laufe in die falsche Richtung, sagte die DGB-Vorsitzende. "Ich finde es unsÃ¤glich, dass wir angesichts der geopolitischen Herausforderungen, der WachstumsschwÃ¤che, der fehlenden Modernisierung an unseren Industriestandorten stÃ¤ndig Ã¼ber beliebige VorschlÃ¤ge zur EinschrÃ¤nkung der Rechte von Arbeitnehmern oder ihrer sozialen Absicherung diskutieren mÃ¼ssen." Das sei "vollstÃ¤ndig aberwitzig". Es gehe an den Notwendigkeiten vÃ¶llig vorbei. "DarÃ¼ber bin ich wirklich zunehmend wÃ¼tend", sagte Fahimi. "Das wird auch am 1. Mai Ausdruck finden, und zwar nicht nur von mir, sondern von Hunderttausenden, die wir mobilisieren."



Fahimi drohte mit entschiedenem Widerstand, sollten die Reformen auf Kosten der BeschÃ¤ftigten gehen. Sie hoffe auf eine VerstÃ¤ndigung. "Aber falls erforderlich, sind wir bereit, Proteste auf der StraÃŸe zu organisieren", auch gegen die Gesundheitsreform. Die roten Linien des DGB seien klar: "Wer die gesetzliche Rente kÃ¼rzen will, wird unseren vollen Widerstand erfahren." Das gelte ebenso bei der Arbeitszeit.



Kritisch Ã¤uÃŸerte sich Fahimi zudem zum Vorschlag von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) fÃ¼r eine Ausweitung befristeter ArbeitsvertrÃ¤ge auf Unternehmen, die in Innovationen investieren. "Es sollte doch eine SelbstverstÃ¤ndlichkeit sein, dass Unternehmen in Innovationen investieren", sagte sie. "BeschÃ¤ftigte bekommen auch keine PrÃ¤mie neben dem Lohn, nur weil sie arbeiten gehen."Â



Klingbeil hatte in seiner Reformrede Ende MÃ¤rz bei der Bertelsmann-Stiftung gesagt, er kÃ¶nne sich vorstellen, bei Unternehmen, die in Innovationen investierten, fÃ¼r eine lÃ¤ngere Zeit befristete ArbeitsvertrÃ¤ge zu ermÃ¶glichen, so wie dies bereits bei Start-ups der Fall sei. Er hoffe, dass sich so mehr Unternehmen trauten, trotz der Unsicherheit Leute einzustellen. "Man investiert, weil man dahinter ein GeschÃ¤ftsmodell erwartet", sagte die DGB-Vorsitzende. "Wenn es das nicht gibt, ist es vÃ¶llig egal, wie sich der KÃ¼ndigungsschutz gestaltet", fÃ¼gte sie hinzu.