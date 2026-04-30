Staatsmedien: Iranische Vertreter reisen vor Fifa-Kongress aus Kanada ab

FFIRI-PrÃ¤sident Mehdi Tadsch 2022

Hochrangige iranische FuÃŸballfunktionÃ¤re sind iranischen Staatsmedien zufolge wegen eines Vorfalls bei Einreisekontrollen am internationalen Flughafen von Toronto noch vor Beginn eines Kongresses des WeltfuÃŸballverbands Fifa aus Kanada abgereist.

Hochrangige iranische FuÃŸballfunktionÃ¤re sind iranischen Staatsmedien zufolge wegen eines Vorfalls bei Einreisekontrollen am internationalen Flughafen von Toronto noch vor Beginn eines Kongresses des WeltfuÃŸballverbands Fifa aus Kanada abgereist. Der PrÃ¤sident des iranischen FuÃŸballverbands (FFIRI), der GeneralsekretÃ¤r und der stellvertretende GeneralsekretÃ¤r "kehrten mit dem ersten Flug in die TÃ¼rkei zurÃ¼ck, aufgrund des unangemessenen Verhaltens der Einwanderungsbeamten am Flughafen und der Beleidigung eines der ehrenwertesten Organe der iranischen StreitkrÃ¤fte", berichteten mehrere iranische Medien am Mittwoch, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.



Kanada hatte 2024 die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) als Terrororganisation eingestuft und ihren Mitgliedern die Einreise in das Land verboten. Der FFIRI-PrÃ¤sident Mehdi Tadsch ist ein ehemaliges Mitglied der Revolutionsgarden. Iranischen Staatsmedien zufolge waren die FunktionÃ¤re mit "offiziellen Visa" nach Kanada gereist, bevor sie wieder umkehrten.



Die kanadische Regierung erklÃ¤rte, sie kÃ¶nne sich wegen Datenschutzgesetzen nicht zu EinzelfÃ¤llen Ã¤uÃŸern. In einer an die Nachrichtenagentur AFP Ã¼bermittelten ErklÃ¤rung bekrÃ¤ftigte Ottawa jedoch, dass "IRGC-FunktionÃ¤re in Kanada nicht zulÃ¤ssig sind und in unserem Land nichts zu suchen haben".



Der Iran hat sich fÃ¼r die FuÃŸball-WM qualifiziert. Ob die Nationalmannschaft angesichts des Krieges der USA und Israels gegen den Iran aber wirklich an dem Turnier teilnimmt, ist derzeit vÃ¶llig unklar. Der iranische FuÃŸballverband hatte unlÃ¤ngst erklÃ¤rt, er verhandele mit der Fifa, um die WM-Spiele des Landes von den USA nach Mexiko zu verlegen.Â



US-AuÃŸenminister Marco Rubio hatte vergangene Woche betont, die iranischen FuÃŸballer seien bei der WM in den USA willkommen. Er warnte jedoch, die USA kÃ¶nnten Mitgliedern der iranischen Delegation die Einreise verweigern, sollten sie Verbindungen zu den iranischen Revolutionsgarden haben, die von Washington und mehreren anderen Regierungen als Terrororganisation eingestuft werden.



In Vancouver in der westkanadischen Provinz British Columbia findet in dieser Woche eine Versammlung der Fifa mit Vertretern der Mitgliedsnationen statt. In Vancouver werden in diesem Sommer auch sieben Spiele der Weltmeisterschaft ausgetragen. Die Weltmeisterschaft findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt.