Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung plant die EinfÃ¼hrung einer Plastikabgabe sowie einer Zuckerabgabe. Das verlautete am Dienstag aus Regierungskreisen.
Diese MaÃŸnahmen seien zur Haushaltskonsolidierung bereits in der Koalition vereinbart worden, weitere Details zur Ausgestaltung wurden zunÃ¤chst nicht genannt.
DafÃ¼r gibt es in der Bundesregierung aber eine Liste weiterer MaÃŸnahmen, die weitgehend schon bekannt sind, und ebenfalls mehr Geld in den Haushalt spÃ¼len oder weniger aus ihm entnehmen sollen. Darunter eine Effizienzsteigerung durch BÃ¼rokratieabbau, die Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung, der Pflegeversicherung und der Rentenversicherung "mit entsprechender Absenkung der jeweiligen BundeszuschÃ¼sse", wie es hieÃŸ.
Den Haushalt konsolidieren soll auch eine ErhÃ¶hung der Alkohol- und Tabaksteuer sowie die Besteuerung von KryptowÃ¤hrungen und eine verstÃ¤rkte BekÃ¤mpfung von Finanz- und SteuerkriminalitÃ¤t.
Zur Umsetzung der KonsolidierungsmaÃŸnahmen sollen die Ministerien RegelungsvorschlÃ¤ge vorlegen. Gesetzliche Ã„nderungen sind dann unter anderem im Haushaltsbegleitgesetz 2027 sowie in weiteren Fachgesetzen geplant. Es sei das Ziel der Bundesregierung, 2027 mÃ¶glichst vollstÃ¤ndig auf eine Entnahme aus der RÃ¼cklage zu verzichten.
Wirtschaft
Bundesregierung plant neue Abgaben auf Plastik und Zucker
- dts - 28. April 2026, 14:05 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung plant die EinfÃ¼hrung einer Plastikabgabe sowie einer Zuckerabgabe. Das verlautete am Dienstag aus Regierungskreisen.
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