"Nur Ja heiÃŸt Ja": EU-Abgeordnete fordern EU-weite Definition von Vergewaltigung

EU-Parlament in StraÃŸburg

Das Europaparlament hat eine EU-weit einheitliche Definition von Vergewaltigungen nach dem Prinzip 'Nur Ja heiÃŸt Ja' gefordert. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Dienstag in StraÃŸburg fÃ¼r ein entsprechendes Positionspapier, mit dem sie die EU-Kommission sowie die 27 Mitgliedstaaten zum Handeln auffordern. In mehreren EU-LÃ¤ndern, darunter Ã–sterreich, ist Gewalt noch immer Voraussetzung fÃ¼r eine Verurteilung wegen Vergewaltigung.

Das Europaparlament hat eine EU-weit einheitliche Definition von Vergewaltigungen nach dem Prinzip "Nur Ja heiÃŸt Ja" gefordert. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Dienstag in StraÃŸburg fÃ¼r ein entsprechendes Positionspapier, mit dem sie die EU-Kommission sowie die 27 Mitgliedstaaten zum Handeln auffordern. In mehreren EU-LÃ¤ndern, darunter Ã–sterreich, ist Gewalt noch immer Voraussetzung fÃ¼r eine Verurteilung wegen Vergewaltigung.



Ein erster Versuch fÃ¼r eine einheitliche Definition von Vergewaltigungen war vor rund zwei Jahren gescheitert, unter anderem am Widerstand Deutschlands und Frankreichs. Beide LÃ¤nder argumentierten, eine solche europÃ¤ische Definition falle nicht in die ZustÃ¤ndigkeit der EU und sei damit vor Gericht angreifbar. Die Abgeordneten im Europaparlament sehen dies mehrheitlich anders und fordern nun neue Verhandlungen.



In EU-Staaten wie Schweden und Spanien gilt bereits das Prinzip "Nur Ja heiÃŸt Ja": Sex gilt nur dann als einvernehmlich, wenn alle Beteiligten ausdrÃ¼cklich zugestimmt haben und in kÃ¶rperlicher wie geistiger Verfassung fÃ¼r eine Zustimmung sind.



In Deutschland gilt seit einer Reform des Sexualstrafrechts 2016 das Prinzip "Nein heiÃŸt Nein". Eine VergewaltigungÂ liegt nur dann vor, wenn Beteiligte den Sex deutlich ablehnen. Sie mÃ¼ssen sich seit der Reform aber nicht mehr unbedingt kÃ¶rperlich wehren, sondern kÃ¶nnen dies auch durch Worte oder Gesten zum Ausdruck bringen.



Die EU-Kommission muss sich nun mit den Forderungen aus dem Parlament befassen und kann auf deren Grundlage einen neuen Gesetzesvorschlag vorlegen. Bindend sind die Forderungen allerdings nicht.