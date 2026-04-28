GÃ¼nther begrÃ¼ÃŸt PlÃ¤ne fÃ¼r Zuckersteuer - Industrie dagegen

Coca-Cola in einem Supermarktregal (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Kiel/Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sident Daniel GÃ¼nther (CDU) begrÃ¼ÃŸt die PlÃ¤ne der Bundesregierung, im Rahmen der Gesundheitsreform in Deutschland eine Zuckersteuer auf sÃ¼ÃŸe GetrÃ¤nke einzufÃ¼hren.



"Dass das Thema Zuckersteuer fÃ¼r die Bundesregierung offenbar an Bedeutung gewinnt, begrÃ¼ÃŸe ich ausdrÃ¼cklich", sagte GÃ¼nther der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Entscheidend ist aber, was von Seiten der schwarz-roten Koalition am Ende tatsÃ¤chlich vorgelegt wird."



Zugleich erklÃ¤rte GÃ¼nther, er teile die Auffassung des bayerischen MinisterprÃ¤sidenten Markus SÃ¶der (CSU), "dass sie nicht zum Stopfen von HaushaltslÃ¶chern genutzt werden sollte, sondern der Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen zugutekommen muss".



Die ErnÃ¤hrungsindustrie kritisierte die MaÃŸnahme scharf. "Es geht einzig und allein darum, mit dieser Steuer HaushaltslÃ¶cher zu stopfen", sagte der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Bundesvereinigung der Deutschen ErnÃ¤hrungsindustrie und des Lebensmittelverbandes, Christoph Minhoff, der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe).



Minhoff ergÃ¤nzte, man werde "im nun folgenden parlamentarischen Verfahren zeigen, dass das Narrativ, es gehe bei der Zuckersteuer um Kindergesundheit, falsch ist". Laut Gesetzentwurf zur Reform der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) ist ab 2028 die EinfÃ¼hrung einer Abgabe auf zuckergesÃ¼ÃŸte GetrÃ¤nke geplant.



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 2025 die Wirksamkeit von Sondersteuern auf zuckerhaltige GetrÃ¤nke Ã¼berprÃ¼ft. Sie kam zu dem Ergebnis, dass die Verringerung der Erschwinglichkeit dieser GetrÃ¤nke durch die Erhebung von Verbrauchsteuern ein wirksames Mittel ist, um deren Konsum zu senken und um Krankheiten zu bekÃ¤mpfen, die mit einem hohen Konsum von zuckerhaltigen GetrÃ¤nken in Verbindung gebracht werden. Mit der Initiative "3 by 35" will die WHO erreichen, dass die realen Preise fÃ¼r die gesundheitsschÃ¤dlichen Produkte Tabak, Alkohol und zuckerhaltige GetrÃ¤nke bis 2035 durch SteuererhÃ¶hungen um mindestens 50 Prozent steigen. Dabei mÃ¼ssten allerdings die besonderen Gegebenheiten der jeweiligen LÃ¤nder berÃ¼cksichtigt werden, so die UN-Sonderorganisation.

