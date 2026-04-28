Studie: Soziale Herkunft entscheidend fÃ¼r Bildungschancen - Jungen im Nachteil

Bildungschancen hÃ¤ngen stark von sozialer Herkunft ab

Die Bildungschancen hÃ¤ngen in Deutschland laut einer Studie entscheidend von sozialer Herkunft und Geschlecht ab. Jungen haben 'systematisch geringere Bildungschancen' als MÃ¤dchen.

Die Bildungschancen hÃ¤ngen in Deutschland entscheidend von sozialer Herkunft und Geschlecht ab. Das ergab der am Dienstag in Berlin verÃ¶ffentlichte Chancenmonitor des ifo-Instituts und des Vereins "Bild hilft - Ein Herz fÃ¼r Kinder". Demnach liegt die Wahrscheinlichkeit, einÂ Gymnasium zu besuchen, in der am meisten benachteiligten Herkunftsgruppe bei nur 16,9 Prozent gegenÃ¼ber 80,3 Prozent in der privilegiertesten Gruppe des familiÃ¤ren Hintergrunds.



"Unsere Analyse zeigt, wie stark die Chance auf einen Gymnasialbesuch von Elternbildung und Einkommen bestimmt wird", erklÃ¤rte Ludger WÃ¶ÃŸmann, Leiter des ifo Zentrums fÃ¼r BildungsÃ¶konomik. ifo-Forscherin Vera FreundlÂ nannte es "besorgniserregend", dass Jungen "systematisch geringere Bildungschancen" hÃ¤tten als MÃ¤dchen. "WÃ¤hrend 43,5 Prozent der MÃ¤dchen ein Gymnasium besuchen, sind es nur 36,9 Prozent der Jungen â€“ ein RÃ¼ckstand von 6,6 Prozentpunkten, der sich durch alle sozialen Gruppen zieht."



Allerdings falle dieser Gender Gap zu Lasten der Jungen in den obersten Bildungs- und Einkommensgruppen geringer aus. Er verstÃ¤rkt sich laut Studie im Verlauf der Schulzeit und betrÃ¤gt im Alter von 16 bis 18 Jahren sogar 9,6 Prozentpunkte. "Der neue Chancenmonitor dokumentiert damit eine mehrfache Ungleichheit der Bildungschancen", erklÃ¤rte Sarah Majorczyk, Vorstandsvorsitzende von "Bild hilft - Ein Herz fÃ¼r Kinder".



Die Studie nutzt die Daten von knapp 68.000 Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 18 Jahren, die durch den Mikrozensus 2022 â€“ der grÃ¶ÃŸten reprÃ¤sentativen Haushaltsbefragung in Deutschland â€“ erfasst wurden. Ihr familiÃ¤rer Hintergrund wird durch den Bildungsstand der Eltern, das Haushaltseinkommen, den Migrationshintergrund und den Alleinerziehenden-Status abgebildet.



Die ifo-Experten geben auch Handlungsempfehlungen: Um die Bildungschancen fÃ¼r sozial benachteiligte Gruppen zu verbessern, brauche es mehr frÃ¼hkindliche Bildungsangebote, eine stÃ¤rkere UnterstÃ¼tzung der Familien, gute LehrkrÃ¤fte an Schulen mit benachteiligten Kindern, mehr kostenfreie Nachhilfeprogramme, ein spÃ¤teres Aufteilen der Kinder auf verschiedene Schularten und mehr Mentoring-Programme.



Um die Chancen fÃ¼r Jungen zu verbessern, empfehlen die Forschenden mehr mÃ¤nnliche Erzieher und LehrkrÃ¤fte, eine stÃ¤rkere Beachtung von Geschlechterstereotypen in Unterricht und Erziehung, eine frÃ¼here FÃ¶rderung der Lesekompetenzen und der Selbstregulation von Jungen sowie mehr Elternarbeit und auÃŸerschulische MaÃŸnahmen, um Jungen zu Bildung zu motivieren.