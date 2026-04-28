Keine Fortschritte bei Iran-Verhandlungen ersichtlich - FlÃ¼ssiggas-Tanker durchquert StraÃŸe von Horm

US-AuÃŸenminister Marco Rubio

Rund drei Wochen nach Inkrafttreten der Waffenruhe im Iran-Krieg gibt es bei den diplomatischen BemÃ¼hungen um eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung keine Fortschritte. Der Iran verkÃ¼ndete, die USA kÃ¶nnten die Bedingungen nicht 'diktieren'.

Rund drei Wochen nach Inkrafttreten der Waffenruhe im Iran-Krieg sind die diplomatischen BemÃ¼hungen um eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung anscheinend zum Stillstand gekommen. Den jÃ¼ngsten Vorschlag aus Teheran zur Freigabe der StraÃŸe von Hormus bezeichnete US-AuÃŸenminister Marco Rubio im Nachrichtensender Fox News zwar als "besser, als wir gedacht haben", stellte aber dessen Aufrichtigkeit in Frage. Der Iran verkÃ¼ndete, die USA kÃ¶nnten die Bedingungen fÃ¼r einen Frieden nicht "diktieren".



US-Medienberichten zufolge hatte der Iran zuletzt vorgeschlagen, die Blockade der fÃ¼r den weltweiten Ã–l- und Gashandel immens wichtigen StraÃŸe von Hormus aufzuheben, wenn auch die USA ihre Blockade iranischer HÃ¤fen aufheben. Erst danach solle Ã¼ber weitere Punkte wie das iranische Atomprogramm verhandelt werden.Â



Einem Bericht des Nachrichtensenders CNN zufolge ist es unwahrscheinlich, dass US-PrÃ¤sident Donald Trump dem zustimmt. Es sei jedoch unklar, welche nÃ¤chsten Schritte er unternehmen werde.



Am Montagabend hatte Trump bei einer Sitzung mit seinen wichtigsten Sicherheitsberatern laut seiner Sprecherin Karoline Leavitt Ã¼ber den iranischen Vorschlag zur StraÃŸe von Hormus "diskutiert".Â



US-AuÃŸenminister Rubio sagte dem Sender Fox News mit Blick auf Teheran, Washington mÃ¼sse "sicherstellen, dass jedes geschlossene Abkommen, jede getroffene Vereinbarung sie definitiv daran hindert, zu irgendeinem Zeitpunkt auf eine Atomwaffe hinzuarbeiten".Â



Die iranische FÃ¼hrung gab sich weiter selbstbewusst. Das Verteidigungsministerium betonte, die USA seien nun nicht mehr in der Lage, anderen LÃ¤ndern ihre Politik zu "diktieren" und mÃ¼ssten ihre "illegalen und irrationalen Forderungen aufgeben". Die Ã„uÃŸerungen kamen von Ministeriumssprecher Reza Talaei-Nik bei einem Treffen der Shanghaier Organisation fÃ¼r Zusammenarbeit (SOZ), der unter anderem China, Russland, Indien und Pakistan angehÃ¶ren.



Das Golf-Emirat Katar warnte angesichts der verfahrenen Lage vor dauerhaften Spannungen in der Region. Sein Land wolle weder einen "RÃ¼ckkehr zu Kampfhandlungen" noch einen "eingefrorenen Konflikt, der am Ende immer dann aufgetaut wird, wenn es dafÃ¼r einen politischen Anlass gibt", sagte ein Sprecher des katarischen AuÃŸenministeriums. Sein Land sei "sehr an einem nachhaltigen Kriegsende" interessiert.Â



Der Iran hatte Katar und weitere Golfstaaten nach den ersten Angriffen Israels und der USA ab Ende Februar auf den Iran massiv attackiert. In Bahrain wurden am Mittwoch im Zusammenhang mit den Angriffen fÃ¼nf Menschen zu lebenslanger Haft verurteilt. Die zwei afghanischen und drei bahrainischen StaatsbÃ¼rger hatten nach Ãœberzeugung der Richter am obersten Strafgericht des Landes wichtige Infrastruktureinrichtungen ausspioniert und hiermit "feindliche Akte des Iran begÃ¼nstigt".



Unterdessen fuhr erstmals seit Anfang MÃ¤rz ein mit FlÃ¼ssiggas gefÃ¼llter Tanker durch die weitgehend vom Iran blockierte StraÃŸe von Hormus. Wie aus am Montag vom Schifffahrts-Monitoringdienstes Keplr verÃ¶ffentlichten und von der Nachrichtenagentur AFP gesichteten Daten hervorging, war die Durchfahrt des mit 132.890 Kubikmetern FlÃ¼ssiggas befÃ¼llten Schiffs offenbar bereits vor mehreren Tagen erfolgt. Das von der staatlichen ErdÃ¶lgesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate (Adnoc) betriebene Frachtschiff "Mubaraz" sandte nun bereits ein Signal von einem Standort vor der indischen KÃ¼ste.



Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Luftangriffen der USA und Israels begonnen. Als Reaktion sperrte das iranische MilitÃ¤r faktisch die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports lÃ¤uft. Dies lieÃŸ die Energiepreise weltweit in die HÃ¶he schnellen.



Am 8. April verkÃ¼ndete US-PrÃ¤sident Trump eine Waffenruhe. SpÃ¤ter blockierte das US-MilitÃ¤r seinerseits iranische HÃ¤fen. BemÃ¼hungen um eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung unter Vermittlung Pakistans verliefen bislang erfolglos.