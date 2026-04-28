Vier Festnahmen bei Durchsuchungen gegen mutmaÃŸliche Schleuser in Hessen

Handschellen

Bei Durchsuchungen gegen mutmaÃŸliche Schleuser in Hessen haben Ermittler vier VerdÃ¤chtige festgenommen. Sie sollen illegale Prostitution ermÃ¶glicht haben, wie die Bundespolizeiinspektion KriminalitÃ¤tsbekÃ¤mpfung Frankfurt am Main mitteilte.

Bei Durchsuchungen gegen mutmaÃŸliche Schleuser in Hessen haben Ermittler vier VerdÃ¤chtige festgenommen. Sie sollen illegale Prostitution ermÃ¶glicht oder Menschen von Brasilien nach Deutschland geschleust haben, wie die Bundespolizeiinspektion KriminalitÃ¤tsbekÃ¤mpfung Frankfurt am Main am Dienstag mitteilte. Im Fokus der Ermittlungen stehen VerdÃ¤chtige, die den nach Deutschland Geschleusten Wohnungen fÃ¼r die Prostitution zur VerfÃ¼gung gestellt haben sollen.



Ermittelt wird aber auch gegen Menschen, welche die Betroffenen nach Deutschland geschleust haben sollen. Drei Objekte wurden am Dienstag durchsucht. Die vier Festgenommenen sitzen in Untersuchungshaft.