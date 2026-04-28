Bei Durchsuchungen gegen mutmaÃŸliche Schleuser in Hessen haben Ermittler vier VerdÃ¤chtige festgenommen. Sie sollen illegale Prostitution ermÃ¶glicht oder Menschen von Brasilien nach Deutschland geschleust haben, wie die Bundespolizeiinspektion KriminalitÃ¤tsbekÃ¤mpfung Frankfurt am Main am Dienstag mitteilte. Im Fokus der Ermittlungen stehen VerdÃ¤chtige, die den nach Deutschland Geschleusten Wohnungen fÃ¼r die Prostitution zur VerfÃ¼gung gestellt haben sollen.
Ermittelt wird aber auch gegen Menschen, welche die Betroffenen nach Deutschland geschleust haben sollen. Drei Objekte wurden am Dienstag durchsucht. Die vier Festgenommenen sitzen in Untersuchungshaft.
Brennpunkte
Vier Festnahmen bei Durchsuchungen gegen mutmaÃŸliche Schleuser in Hessen
- AFP - 28. April 2026, 15:05 Uhr
Bei Durchsuchungen gegen mutmaÃŸliche Schleuser in Hessen haben Ermittler vier VerdÃ¤chtige festgenommen. Sie sollen illegale Prostitution ermÃ¶glicht haben, wie die Bundespolizeiinspektion KriminalitÃ¤tsbekÃ¤mpfung Frankfurt am Main mitteilte.
Bei Durchsuchungen gegen mutmaÃŸliche Schleuser in Hessen haben Ermittler vier VerdÃ¤chtige festgenommen. Sie sollen illegale Prostitution ermÃ¶glicht oder Menschen von Brasilien nach Deutschland geschleust haben, wie die Bundespolizeiinspektion KriminalitÃ¤tsbekÃ¤mpfung Frankfurt am Main am Dienstag mitteilte. Im Fokus der Ermittlungen stehen VerdÃ¤chtige, die den nach Deutschland Geschleusten Wohnungen fÃ¼r die Prostitution zur VerfÃ¼gung gestellt haben sollen.
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