Spahn rÃ¤umt ein: Koalition ist "auÃŸer Tritt geraten"

Jens Spahn

Unionsfraktionschef Spahn (CDU) hat die schwarz-rote Koalition zu einer besseren Zusammenarbeit aufgefordert. 'Wir sind auÃŸer Tritt geraten', rÃ¤umte Spahn am Dienstag ein.

Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat die schwarz-rote Koalition zu einer besseren Zusammenarbeit aufgefordert. "Wir sind auÃŸer Tritt geraten", rÃ¤umte Spahn am Dienstag nach einer Sitzung des CDU/CSU-Fraktionsvorstands in Berlin ein. Die Koalition mÃ¼sse "in den Modus zurÃ¼ckkommen", dass sie Streitfragen intern bespreche, sagte Spahn. Dass das RegierungsbÃ¼ndnis zuletzt ein gereiztes Bild abgegeben habe, fÃ¼hrte der CDU-Politiker auf die beiden zurÃ¼ckliegenden Landtagswahlen zurÃ¼ck und auf die Belastungen durch den Iran-Krieg, welche die Regierung vor eine zusÃ¤tzliche Aufgabe gestellt hÃ¤tten.



Den aktuellen Stand der Koalition von CDU, SPD und CSU beschrieb Spahn als "komplex". Dies habe auch mit der schwierigen internationalen Lage zu tun. "Die geht auch an der Koalition natÃ¼rlich nicht vorbei", sagte er. "Das sehen Sie auch an Ã¶ffentlichen Diskussion der letzten Tage und Wochen."



Das schlechte Erscheinungsbild der Koalition helfe letztlich nur der AfD, warnte Spahn. Dieser Effekt sei aktuell zu sehen: "Wenn Sie schauen, warum die Extremisten gerade so stark sind in den Umfragen, dann liegt das ja nicht an der StÃ¤rke der AfD, sondern es ist eine Reaktion, eine Folge der letzten zwei, drei, vier Wochen - des Bildes, das wir abgegeben haben."