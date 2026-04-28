Union sackt in Forsa-Umfrage deutlich ab - SPD und Linke gleichauf

Bundeskanzler Merz

Die Unionsparteien sind im 'Trendbarometer' von RTL und ntv deutlich abgesackt. Die Forsa-Umfrage sagt fÃ¼r CDU und CSU nur noch 22 Prozent vorher. Auf einem Tiefpunkt ist auch die Zufriedenheit mit der Arbeit von Kanzler Friedrich Merz (CDU).

Die Unionsparteien sind im aktuellen "Trendbarometer" von RTL und ntv deutlich abgesackt. FÃ¼r CDU und CSU wurden in der am Dienstag verÃ¶ffentlichten Forsa-Umfrage nur noch 22 Prozent vorhergesagt, zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Die Linkspartei legte einen Prozentpunkt zu und liegt nun erstmals gleichauf mit der SPD bei zwÃ¶lf Prozent.



Ebenfalls um einen Prozentpunkt zulegen konnte die AfD, die mit 27 Prozent nun deutlich vor der CDU/CSU an der Spitze liegt. Auf dem dritten Platz folgen die GrÃ¼nen mit weiterhin 15 Prozent. Weitere Parteien bleiben unterhalb der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde.



Die aktuelle Koalition aus Union und SPD entfernt sich damit noch weiter von einer parlamentarischen Mehrheit. Rechnerisch mÃ¶glich wÃ¤re weiterhin ein DreierbÃ¼ndnis aus CDU/CSU, GrÃ¼nen und SPD. Ein Zusammengehen mit der AfD haben die Ã¼brigen Parteien ausgeschlossen, die Union auÃŸerdem ein BÃ¼ndnis mit der Linkspartei.



Auf einem Tiefpunkt ist laut der Umfrage auch die Zufriedenheit mit der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Nur noch 15 Prozent der Befragten Ã¤uÃŸerten sich hier positiv, 83 Prozent negativ. Selbst von den AnhÃ¤ngerinnen und AnhÃ¤ngern der Union Ã¤uÃŸerten sich 52 Prozent negativ Ã¼ber Merz, nur 47 Prozent positiv.



Bei der Frage, welche Partei mit den Problemen in Deutschland am besten fertig werde, nannten nur noch 13 Prozent CDU oder CSU, hingegen 14 Prozent die AfD. Die GrÃ¼nen folgen mit acht Prozent vor SPD und Linken mit jeweils fÃ¼nf Prozent. Mehr als die HÃ¤lfte der Befragten sagte allerdings, dass keine Partei mit den Problemen fertig werde.



Zu den schlechten Umfragewerten der Koalitionsparteien Union und SPD tragen laut der Umfrage auch die aktuellen Debatten Ã¼ber die Sozialreformen bei. Eine deutliche Mehrheit Ã¤uÃŸerte sich demnach negativ Ã¼ber die Formulierung von Merz, wonach die gesetzliche Rentenversicherung nur noch eine "Basisabsicherung" sein kÃ¶nne. Eine klare Mehrheit Ã¤uÃŸerte zudem die Erwartung, dass die anstehende Gesundheitsreform vor allem zulasten der Versicherten gehen werde.



Forsa befragte vom 21. bis 27. April 2503 reprÃ¤sentativ ausgewÃ¤hlte Wahlberechtigte. Die statistische Fehlerquote wurde mit plus/minus 2,5 Prozentpunkte angegeben.