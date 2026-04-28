Regierung plant EinfÃ¼hrung einer "Zuckerabgabe"

Coca Cola in einem Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung plant offenbar, ab 2028 eine Abgabe auf zuckergesÃ¼ÃŸte GetrÃ¤nke einzufÃ¼hren.



Das berichten am Dienstag mehrere Medien Ã¼bereinstimmend. Von der Abgabe verspricht man sich im Bundesfinanzministerium wohl Einnahmen von jÃ¤hrlich rund 450 Millionen Euro, die in die Gesetzliche Krankenversicherung flieÃŸen sollen und nicht in den allgemeinen Haushalt. Der CDU-Parteitag hatte zuletzt eine Zuckersteuer noch mehrheitlich abgelehnt. AuÃŸerdem sollen dem Vernehmen nach die Alkohol- und Tabaksteuer erhÃ¶ht werden.



Wie am Dienstag aus Regierungskreisen zu erfahren war, soll das Gesamtbudget des Bundeshaushalts 2027 543,3 Milliarden Euro betragen, 586,9 Milliarden 2028, 588,9 Milliarden 2029 und 625,1 Milliarden Euro 2030.



Besonderer Treiber sind dabei die RÃ¼stungsausgaben. 2027 wird mit einem Verteidigungsbudget von 105,8 Milliarden Euro gerechnet, das sind rund 75 Prozent mehr als noch im zurÃ¼ckliegenden Jahr 2025.



In 2028 wird in den Eckwerten des Bundes, die am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden sollen, bereits mit Verteidigungsausgaben von 149,9 Milliarden Euro kalkuliert, in 2029 mit 158,9 Milliarden und in 2030 mit 179,9 Milliarden Euro. Rechnet man die Verteidigungsausgaben heraus, wÃ¼rde das restliche Budget in 2030 demnach nur gut zwei Prozent hÃ¶her liegen als in 2025.



Und das bei weiter krÃ¤ftig steigenden Zinsausgaben, die von 29,9 Milliarden Euro in 2025 und geplanten 30,3 Milliarden Euro in 2026 in 2027 auf 42,7 Milliarden Euro zulegen, und sich bis 2030 auf 78,7 Milliarden Euro sogar mehr als verdoppeln sollen.



MÃ¶glich werden soll das laut den Eckwerten fÃ¼r den Bundeshaushalt und der lÃ¤ngerfristigen Finanzplanung durch ebenfalls krÃ¤ftig ansteigende Einnahmen. Flossen 2025 noch 494,9 Milliarden Euro in den Bundeshaushalt, wird fÃ¼r 2026 mit 524,5 Milliarden Euro und in 2027 mit 543,3 Milliarden Euro gerechnet. Im Finanzplan fÃ¼r 2028 wird dann mit 586,9 Milliarden Euro kalkuliert, in 2029 mit 588,9 Milliarden und in 2030 mit 625,1 Milliarden Euro.



Gleichzeitig erwartet die Bundesregierung allerdings auch eine krÃ¤ftig ansteigende Nettokreditaufnahme: Waren es 2025 noch 66,9 Milliarden Euro, werden in 2026 wohl 98 Milliarden Euro neu ausgeliehen, in 2027 dann 110,8 Milliarden, in 2028 134,9 Milliarden und 2029 kÃ¶nnten es 137,1 Milliarden Euro sein. In der Finanzplanung fÃ¼r 2030 erwartet das Finanzministerium schlieÃŸlich eine Nettokreditaufnahme von 152,7 Milliarden Euro - deutlich mehr als doppelt so viel wie noch im Vorjahr 2025.



Die haushaltspolitischen Schwerpunkte der Bundesregierung sollen demnach weitgehend unverÃ¤ndert bleiben: NÃ¤mlich Investitionen in mehr Wachstum, Strukturreformen fÃ¼r mehr WettbewerbsfÃ¤higkeit und eine Konsolidierung des Haushalts, wie es am Dienstag aus dem Finanzministerium hieÃŸ.



Der Zeitplan fÃ¼r den Haushalt 2027 sieht einen Kabinettsbeschluss am 6. Juli vor, vom 7. bis 11. September soll die erste Lesung im Bundestag stattfinden. Am 25. September ist der erste Durchgang im Bundesrat geplant, am 12. November die Bereinigungssitzung, die zweite Haushaltswoche im Bundestag vom 23. bis 27. November. Am 18. Dezember soll der Haushalt dann im Bundesrat final beschlossen werden.

