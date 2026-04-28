BÃ¼ndnis ruft zu Demonstration gegen Neubau von Gaskraftwerken auf

Demonstranten protestieren fÃ¼r Klimaschutz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Hamm (dts Nachrichtenagentur) - Der Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz (BUND), Greenpeace, Campact, Fridays for Future und weitere Organisationen rufen am 30. Mai zu einer GroÃŸdemonstration in Hamm gegen die PlÃ¤ne von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zum Neubau von Gaskraftwerken auf.



"Lobbyministerin Katherina Reiche will die Erneuerbaren Energien ausbremsen und Milliarden in klimaschÃ¤dliche Gaskraftwerke stecken", sagte Verena Graichen, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Politik des BUND. "Von den PlÃ¤nen profitieren vor allem RWE und Co., deren WÃ¼nsche Reiche in Gesetze gieÃŸt. Gegen diese fossile Politik und fÃ¼r die Energiewende gehen wir gemeinsam auf die StraÃŸe."



Mira JÃ¤ger, Energieexpertin von Greenpeace, ergÃ¤nzte, der Irankrieg fÃ¼hre einmal mehr vor Augen, dass nur erneuerbare Energien unabhÃ¤ngig von autoritÃ¤ren Regimen machten. "Sonne und Wind mÃ¼ssen nicht durch die StraÃŸe von Hormus, sie sind gÃ¼nstig und schÃ¼tzen das Klima", so JÃ¤ger. "Doch Gasministerin Katherina Reiche greift die Energiewende an, fÃ¶rdert Ã–l- und Gasheizungen und lenkt Milliarden in zusÃ¤tzliche Gaskraftwerke. Schluss mit dem Gas-Wahn, Schluss mit fossiler AbhÃ¤ngigkeit."



Die Demonstration in Hamm soll am 30. Mai um 12 Uhr starten und in Richtung Gersteinwerk fÃ¼hren. Vor dem Kraftwerk sollen sich die Teilnehmer in Form eines Windrads aufstellen.

