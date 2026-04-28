Brennpunkte

AuÃŸenminister: Israel hat "keine territorialen Ambitionen im Libanon"

  • AFP - 28. April 2026, 19:45 Uhr
Bild vergrößern: AuÃŸenminister: Israel hat keine territorialen Ambitionen im Libanon
Israels AuÃŸenminister Gideon Saar
Bild: AFP

Israel hat nach den Worten von AuÃŸenminister Gideon Saar 'keine territorialen Ambitionen im Libanon'. 'Unsere PrÃ¤senz (...) dient einem Zweck: dem Schutz unserer BÃ¼rger', sagte er.

Israel hat nach den Worten von AuÃŸenminister Gideon Saar "keine territorialen Ambitionen im Libanon". "Unsere PrÃ¤senz (...) dient einem Zweck: dem Schutz unserer BÃ¼rger", sagte er am Dienstag bei einer Pressekonferenz. "Kein Land wÃ¤re bereit, so zu leben, dass ihm eine Waffe an den Kopf gehalten wird", fuhr Saar fort.

Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ali Chamenei feuerte die von Teheran unterstÃ¼tzte Hisbollah-Miliz Raketen auf Israel ab. Israel flog daraufhin massive Angriffe auf Teile des Libanon und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze. Seit dem 17. April gilt eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon.Â Auch nach Inkrafttreten der Feuerpause setzten Israel und die Hisbollah-Miliz ihre gegenseitigen Angriffe jedoch fort.

Israels AuÃŸenminister Saar sagte am Dienstag, "in einer RealitÃ¤t, in der die Hisbollah und andere Terrororganisationen, einschlieÃŸlich palÃ¤stinensischer Terrorgruppen, zerschlagen sind, wird Israel keine Notwendigkeit mehr haben, seine PrÃ¤senz in diesen Gebieten aufrechtzuerhalten".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Frachtkahn mit Buckelwal tritt Weg in Richtung offenes Meer an
    Frachtkahn mit Buckelwal tritt Weg in Richtung offenes Meer an

    Der Frachtkahn mit dem Buckelwal, der seit Wochen vor der Ostseeinsel Poel lag, hat seinen Weg in Richtung offenes Meer angetreten. Wie Livebilder zeigten, bewegte sich die

    Mehr
    Union und GrÃ¼ne offen fÃ¼r Einrichtung von Anti-Scam-Zentrum
    Union und GrÃ¼ne offen fÃ¼r Einrichtung von Anti-Scam-Zentrum

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verbraucherpolitiker von Union und GrÃ¼nen zeigen sich offen fÃ¼r den Aufbau eines zentralen Anti-Scam-Zentrums zur BekÃ¤mpfung von Online-Betrug

    Mehr
    KÃ¤mpfe in Mali: Armee gibt Stellungen in Region Gao auf - Junta-Chef trifft russischen Botschafter
    KÃ¤mpfe in Mali: Armee gibt Stellungen in Region Gao auf - Junta-Chef trifft russischen Botschafter

    Drei Tage nach Beginn der landesweiten Angriffe von Rebellen und Dschihadisten im westafrikanischen Krisenstaat Mali mit dutzenden Toten hat die Armee weitere Stellungen

    Mehr
    Konzernchef Blume: VW plant Einstieg ins RÃ¼stungsgeschÃ¤ft
    Konzernchef Blume: VW plant Einstieg ins RÃ¼stungsgeschÃ¤ft
    Bergarbeiter vor Energieministerium in Ankara beenden ihren Streik
    Bergarbeiter vor Energieministerium in Ankara beenden ihren Streik
    Zuckerabgabe soll nun doch kommen - Einnahmen fÃ¼r GesundheitsmaÃŸnahmen
    Zuckerabgabe soll nun doch kommen - Einnahmen fÃ¼r GesundheitsmaÃŸnahmen
    Verdi ruft fÃ¼r Donnerstag und Samstag zu Warnstreiks bei der Postbank auf
    Verdi ruft fÃ¼r Donnerstag und Samstag zu Warnstreiks bei der Postbank auf
    Wirtschaftsvereinigung der GrÃ¼nen will Mindeststeuer fÃ¼r Reiche
    Wirtschaftsvereinigung der GrÃ¼nen will Mindeststeuer fÃ¼r Reiche
    Verdi weitet Warnstreiks bei der Telekom aus
    Verdi weitet Warnstreiks bei der Telekom aus
    BÃ¼ndnis ruft zu Demonstration gegen Neubau von Gaskraftwerken auf
    BÃ¼ndnis ruft zu Demonstration gegen Neubau von Gaskraftwerken auf
    Lob fÃ¼r Innovationskraft: Bundesregierung will auf ukrainische Waffen setzen
    Lob fÃ¼r Innovationskraft: Bundesregierung will auf ukrainische Waffen setzen
    Berlin und Kiew planen engere Kooperation fÃ¼r die RÃ¼stungsindustrie
    Berlin und Kiew planen engere Kooperation fÃ¼r die RÃ¼stungsindustrie
    Klingbeil-Berater hÃ¤lt hÃ¶heren Spitzensteuersatz fÃ¼r zwingend
    Klingbeil-Berater hÃ¤lt hÃ¶heren Spitzensteuersatz fÃ¼r zwingend

    Top Meldungen

    GÃ¼nther begrÃ¼ÃŸt PlÃ¤ne fÃ¼r Zuckersteuer - Industrie dagegen
    GÃ¼nther begrÃ¼ÃŸt PlÃ¤ne fÃ¼r Zuckersteuer - Industrie dagegen

    Kiel/Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sident Daniel GÃ¼nther (CDU) begrÃ¼ÃŸt die PlÃ¤ne der Bundesregierung, im Rahmen der Gesundheitsreform in

    Mehr
    Vereinigte Arabische Emirate kÃ¼ndigen Austritt aus der Opec an
    Vereinigte Arabische Emirate kÃ¼ndigen Austritt aus der Opec an

    Mitten in der grÃ¶ÃŸten Energiekrise seit Jahrzehnten treten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) aus der Opec aus. Das Land werde die Opec und die Opec+, zu der

    Mehr
    Vereinigte Arabische Emirate treten aus Opec und Opec+ aus
    Vereinigte Arabische Emirate treten aus Opec und Opec+ aus

    Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihren Austritt aus der Organisation erdÃ¶lexportierender LÃ¤nder (Opec) und der erweiterten Opec+ zum

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts