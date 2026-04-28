AuÃŸenminister: Israel hat "keine territorialen Ambitionen im Libanon"

Israels AuÃŸenminister Gideon Saar

Israel hat nach den Worten von AuÃŸenminister Gideon Saar 'keine territorialen Ambitionen im Libanon'. 'Unsere PrÃ¤senz (...) dient einem Zweck: dem Schutz unserer BÃ¼rger', sagte er.

Israel hat nach den Worten von AuÃŸenminister Gideon Saar "keine territorialen Ambitionen im Libanon". "Unsere PrÃ¤senz (...) dient einem Zweck: dem Schutz unserer BÃ¼rger", sagte er am Dienstag bei einer Pressekonferenz. "Kein Land wÃ¤re bereit, so zu leben, dass ihm eine Waffe an den Kopf gehalten wird", fuhr Saar fort.



Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ali Chamenei feuerte die von Teheran unterstÃ¼tzte Hisbollah-Miliz Raketen auf Israel ab. Israel flog daraufhin massive Angriffe auf Teile des Libanon und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze. Seit dem 17. April gilt eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon.Â Auch nach Inkrafttreten der Feuerpause setzten Israel und die Hisbollah-Miliz ihre gegenseitigen Angriffe jedoch fort.



Israels AuÃŸenminister Saar sagte am Dienstag, "in einer RealitÃ¤t, in der die Hisbollah und andere Terrororganisationen, einschlieÃŸlich palÃ¤stinensischer Terrorgruppen, zerschlagen sind, wird Israel keine Notwendigkeit mehr haben, seine PrÃ¤senz in diesen Gebieten aufrechtzuerhalten".