Konzernchef Blume: VW plant Einstieg ins RÃ¼stungsgeschÃ¤ft

Oliver Blume

Die Zukunft des VW-Standorts OsnabrÃ¼ck kÃ¶nnte in der Verteidigungsindustrie liegen. 'Wir werden in OsnabrÃ¼ck ab 2027 keine Produkte des Volkswagenkonzerns mehr produzieren und sind deshalb in intensiven GesprÃ¤chen mit Unternehmen der Verteidigungsbranche.'

Die ZukunftÂ des Volkswagen-Standorts OsnabrÃ¼ck kÃ¶nnte in der Verteidigungsindustrie liegen. "Wir werden in OsnabrÃ¼ck ab 2027 keine Produkte des Volkswagenkonzerns mehr produzieren und sind deshalb in intensiven GesprÃ¤chen mit Unternehmen der Verteidigungsbranche", sagte Konzernchef Oliver Blume der "Bild" vom Mittwoch. Er sei "sehr zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr dazu eine Entscheidung treffen werden", fÃ¼gte er hinzu.



"Sicherheit will und braucht jeder in Deutschland", sagte Blume. "Es gibt einen klaren Auftrag der Bundesregierung, unser Land verteidigungsfÃ¤hig zu machen."Â Laut Blume sieht der Konzern darin eine groÃŸe Chance, "in der Automatisierung und in der Qualifikation unserer Mannschaft in OsnabrÃ¼ck einen Beitrag zu leisten."Â



Trotz der neuen Ausrichtung betonte der Konzernchef, dass Volkswagen keine Waffen produzieren werde. "Wir werden unser Know-how dort einbringen, wo wir am besten sind, Fahrzeuge fÃ¼r den militÃ¤rischen Transport kÃ¶nnten eine Richtung sein", sagte er. "Wir reden nicht von Panzern."