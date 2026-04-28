Trump attackiert Merz wegen Kritik am Iran-Krieg: "Er weiÃŸ nicht, wovon er spricht!"

US-PrÃ¤sident Donald Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach dessen Kritik am Vorgehen der USA im Iran-Krieg scharf attackiert. 'Er weiÃŸ nicht, wovon er spricht!', erklÃ¤rte Trump.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach dessen Kritik am Vorgehen der USA im Iran-Krieg scharf attackiert. "Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hÃ¤lt es fÃ¼r in Ordnung, wenn der Iran Atomwaffen hat. Er weiÃŸ nicht, wovon er spricht!", erklÃ¤rte Trump am Dienstag auf seiner Onlineplattform Truth Social.



Merz hatte am Montag bei einer Schulveranstaltung in Nordrhein-Westfalen mit Blick auf die Vereinigten Staaten gesagt, "da wird eine ganze Nation gedemÃ¼tigt durch die iranische StaatsfÃ¼hrung". Der Bundeskanzler sagte zudem, "die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie". Das Problem bei solchen Konflikten sei immer: "Da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus. Das haben wir ganz schmerzhaft bei Afghanistan gesehen, 20 Jahre lang. Wir haben das im Irak gesehen", fuhr Merz fort.



"Diese Geschichte ist wie gesagt zumindest unÃ¼berlegt und ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wÃ¤hlen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln", sagte der CDU-Politiker weiter bei der Veranstaltung in Marsberg.



Im Iran-Krieg hatte es zuletzt immer wieder deutliche Differenzen zwischen den USA und den EuropÃ¤ern gegeben. AusgelÃ¶st worden war der Krieg durch Angriffe der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion.