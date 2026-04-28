Bergarbeiter vor Energieministerium in Ankara beenden ihren Streik

Protest vor dem Energieministerium in Ankara

Nach neun Tagen im Hungerstreik haben dutzende Bergarbeiter in der TÃ¼rkei ihre Protestaktion vor dem Energieministerium in Ankara beendet. Das sagte GewerkschaftsfÃ¼hrer GÃ¶kay Cakir.

Nach neun Tagen im Hungerstreik haben dutzende Bergarbeiter in der TÃ¼rkei ihre Protestaktion vor dem Energieministerium in Ankara beendet. "Die meisten Kollegen haben ihr Gehalt bekommen, wir beenden ab heute unseren Streik", sagte GewerkschaftsfÃ¼hrer GÃ¶kay Cakir am Dienstag nach einem Treffen im Innenministerium. Demnach wurde ein entsprechender Vertrag mit dem Arbeitgeber geschlossen.



Die rund hundert Bergarbeiter hatten mit nacktem OberkÃ¶rper und gelben Schutzhelmen auf dem Kopf wegen ausstehender LÃ¶hne protestiert. Mit ihrer Demonstration wollten die MÃ¤nner durchsetzen, von der Regierung angehÃ¶rt zu werden. Nach eigenen Angaben waren sie "fÃ¼nf oder sechs GehÃ¤lter im RÃ¼ckstand".



Die Arbeiter eines Braunkohlebergwerks des Unternehmens Doruk Mining waren zu FuÃŸ aus der Nachbarprovinz Eskisehir in der ZentraltÃ¼rkei nach Ankara gekommen. In der TÃ¼rkei stieÃŸ der Protest auf groÃŸes MitgefÃ¼hl. In dem Land wird rund ein Drittel des Stroms durch Kohle produziert. Hinzu kommt, dass Bergarbeiter im Februar 2023 bei dem verheerenden Erdbeben mit Ã¼ber 53.000 Toten in der SÃ¼dtÃ¼rkei geholfen und zahllose Menschen mit ihren Schaufeln aus den TrÃ¼mmern ihrer HÃ¤user geborgen hatten.