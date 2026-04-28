KÃ¤mpfe in Mali: Armee gibt Stellungen in Region Gao auf - Junta-Chef trifft russischen Botschafter

Soldat in Gao

Drei Tage nach Beginn der landesweiten Angriffe von Rebellen und Dschihadisten im westafrikanischen Krisenstaat Mali mit dutzenden Toten hat die Armee weitere Stellungen aufgegeben.

Drei Tage nach Beginn der landesweiten Angriffe von Rebellen und Dschihadisten im westafrikanischen Krisenstaat Mali mit dutzenden Toten hat die Armee weitere Stellungen aufgegeben. In der Region Gao nahe der Grenze zum Nachbarland Niger seien die Truppen von einigen Stellungen abgezogen worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag von einem Ã¶rtlichen Abgeordneten. Russland, das mit seiner paramilitÃ¤rischen Einheit Afrikakorps die MilitÃ¤rregierung in Mali unterstÃ¼tzt, bezeichnete die Lage als "schwierig". Junta-Chef Assimi Goita kam derweil nach Angaben seines BÃ¼ros mit dem russischen Botschafter zusammen.



Die Region Gao gilt als zweitwichtigste Hochburg der regierenden MilitÃ¤rjunta in Mali. Auch deutsche Soldaten der Bundeswehr waren wÃ¤hrend ihres Mali-Einsatzes im Rahmen der UN-Mission Minusma bis 2023 in Gao stationiert.



Dschihadisten und Tuareg-Rebellen hatten am Wochenende landesweit Angriffe auf Positionen der herrschenden MilitÃ¤rjunta ausgefÃ¼hrt und dabei die Kontrolle Ã¼ber die wichtige Stadt Kidal im Norden des Landes Ã¼bernommen. Die Garnisonsstadt Kati war ebenfalls zum Schauplatz heftiger KÃ¤mpfe geworden. Die Tuareg-Rebellengruppe FLA und die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbÃ¼ndete Gruppe zur UnterstÃ¼tzung des Islam und der Muslime (JNIM) bekannten sich zu den Angriffen.



Durch die koordinierten Attacken befindet sich die MilitÃ¤rregierung des Landes in einer beispiellos geschwÃ¤chten Lage: Nach Angaben der JNIM wurden bei Angriffen in Kati die WohnhÃ¤user von Junta-Chef Goita und Verteidigungsminister Sadio Camara angegriffen. Camara, der als maÃŸgeblicher Architekt der malischen AnnÃ¤herung an Russland gilt, wurde bei den Angriffen getÃ¶tet.



Goita war nach Beginn der KÃ¤mpfe zunÃ¤chst mehrere Tage nicht Ã¶ffentlich in Erscheinung getreten, was Spekulationen Ã¼ber seinen Verbleib angeheizt hatte. Am Dienstag verÃ¶ffentlichte Goitas BÃ¼ro jedoch ein Foto des malischen Junta-Chefs mit dem russischen Botschafter. Laut einer ErklÃ¤rung des malischen PrÃ¤sidialamts sprachen beide Seiten die aktuelle Lage im Land.



Bei den Angriffen auf Kati seien am Wochenende mindestens 23 Menschen getÃ¶tet worden, darunter Soldaten und Zivilisten, erklÃ¤rte ein Ã¶rtlicher Krankenhausmitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP. Bislang hatte die MilitÃ¤rjunta lediglich von 16 verletzten Zivilisten und Soldaten gesprochen. Eine Bilanz der Opferzahl aller Angriffe lag nicht vor.



Angesichts der anhaltenden Angriffe rief Moskau zu einer schnellen Stabilisierung der Lage auf. "Wir halten es fÃ¼r wichtig, dass das Land so schnell wie mÃ¶glich zu einem friedlichen, stabilen Kurs zurÃ¼ckkehrt", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten in Moskau. Zur Rolle der Moskau unterstellten, paramilitÃ¤rischen Einheit Afrikakorps in dem westafrikanischen Land Ã¤uÃŸerte sich Peskow nicht.



"Der Feind hat seine aggressiven Absichten nicht aufgegeben und formiert sich neu", erklÃ¤rte derweil das russische Verteidigungsministerium in Onlinediensten. Die Lage in Mali bleibe "schwierig".



Das direkt dem russischen Verteidigungsministerium unterstellte Afrikakorps hat die Aufgabe der einst als Gruppe Wagner bekannten SÃ¶ldnertruppe Ã¼bernommen und unterstÃ¼tzt die malischen StreitkrÃ¤fte im Kampf gegen Dschihadisten. Die paramilitÃ¤rische Einheit sei gezwungen gewesen, die Stadt Kidal am Wochenende aufzugeben, bestÃ¤tigte das Ministerium. Das Afrikakorps habe bei den Angriffen in Mali "Verluste erlitten", erklÃ¤rte der russische Vize-AuÃŸenminister Georgi Borisenko.



Kidal stand mehrere Jahrzehnte lang unter der Kontrolle von Rebellengruppen, bevor es 2023 in einer gemeinsamen MilitÃ¤roffensive der malischen Armee mit der russischen Gruppe Wagner erobert wurde.



In der Hauptstadt Bamako herrschte laut einem AFP-Korrespondenten am Dienstag angespannte Ruhe, nachdem am Montagabend zwei heftige Detonationen in der NÃ¤he des Flughafens zu hÃ¶ren gewesen waren. ZunÃ¤chst war unklar, was die Explosionen verursacht hatte. Aus SicherheitsgrÃ¼nden setzte die malische Fluggesellschaft Sky Mali derweil ihre InlandsflÃ¼ge in den Norden und in das Zentrum des Landes aus.



Das AuswÃ¤rtige Amt aktualisierte unterdessen seine Reisewarnung fÃ¼r das westafrikanische Land und warnte vor Reisen nach Mali. Deutsche StaatsangehÃ¶rige seien aufgefordert, Mali auf dem Luftweg zu verlassen.



Mali wird seit vielen Jahren von Gewalt erschÃ¼ttert. Die seit zwei Putschen in den Jahren 2020 und 2021 herrschenden MilitÃ¤rs sehen sich unter anderem mit einer Rebellion islamistischer Extremisten konfrontiert, die immer wieder AnschlÃ¤ge und Angriffe auf Regierungstruppen verÃ¼ben. Zudem sind kriminelle Banden in dem Land aktiv.