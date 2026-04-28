Wirtschaftsvereinigung der GrÃ¼nen will Mindeststeuer fÃ¼r Reiche

Euroscheine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der Wirtschaftsvereinigung der GrÃ¼nen, Karl Haeusgen, spricht sich fÃ¼r eine Besteuerung von sehr reichen Menschen in Deutschland aus. "Ich persÃ¶nlich wÃ¼rde eine Mindeststeuer auf groÃŸe und sehr groÃŸe VermÃ¶gen befÃ¼rworten, also ab etwa 100 Millionen Euro VermÃ¶gen", sagte er der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Mittwochausgabe).



Diese kÃ¶nnte nach den Worten Haeusgens etwa zwei Prozent im Jahr betragen. Wenn man davon ausgehe, dass sich groÃŸe VermÃ¶gen um bis zu sechs Prozent im Jahr vermehrten, mÃ¼sse das auch nicht aus der Substanz bezahlt werden, sagte er.



Haeusgen plÃ¤dierte dafÃ¼r, dass inlÃ¤ndisch bezahlte Kapitalertrag- und Einkommensteuern verrechnet werden kÃ¶nnen. Das wÃ¼rde die Steuerehrlichkeit im Inland befÃ¶rdern. "Das wÃ¤re smart und fair, und es wÃ¤re das GegenstÃ¼ck zu LeistungskÃ¼rzungen auf der anderen Seite. Das ist wichtig fÃ¼r den gesellschaftlichen Zusammenhalt, und der ist auch ein Standortfaktor", sagte Haeusgen, der als Mitinhaber einer groÃŸen mittelstÃ¤ndischen Firma mit etwa einer halben Milliarde Euro Umsatz selbst von einer solchen Besteuerung betroffen sein kÃ¶nnte.



Haeusgen war von 2020 bis 2024 PrÃ¤sident des konservativen Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) und ist seit Mitte 2025 zusammen mit Marie-Luise Wolff Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung der GrÃ¼nen. Er richtet den Blick auch auf neue WÃ¤hlergruppen. "Wir als Wirtschaftsvereinigung wollen attraktiv sein fÃ¼r enttÃ¤uschte FDP-AnhÃ¤nger", sagte Haeusgen.



AuÃŸerdem wolle man attraktiv sein fÃ¼r unabhÃ¤ngige Unternehmer, "die ein grÃ¼nes Herz haben und die die aus meiner Sicht unverstÃ¤ndliche klimafeindliche Politik der Bundesregierung nicht mittragen wollen". Es gehe um "Menschen, die liberal sind und sich an dem mitunter rechtsreaktionÃ¤ren Touch von Teilen der Union stÃ¶ren", so Haeusgen.



Haeusgen kritisierte auch die jÃ¼ngsten Entscheidungen der Bundesregierung im Zusammenhang mit den hÃ¶heren Spritpreisen. Die allgemeine MineralÃ¶lsteuersenkung sei nicht zielgerichtet, sondern "Hilfe mit der GieÃŸkanne", erklÃ¤rte er. "Demjenigen, der mit seinem Range Rover am Wochenende nach KitzbÃ¼hel fÃ¤hrt, ist der Benzinpreis eigentlich egal, aber er profitiert jetzt trotzdem." Richtiger wÃ¤ren aus seiner Sicht MaÃŸnahmen, um "StÃ¼ck fÃ¼r StÃ¼ck aus dieser fossilen AbhÃ¤ngigkeit herauszukommen".

