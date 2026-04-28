Frachtkahn mit Buckelwal tritt Weg in Richtung offenes Meer an

Frachtkahn fÃ¼r Buckelwal

Der Frachtkahn mit dem Buckelwal, der seit Wochen vor der Ostseeinsel Poel lag, hat seinen Weg in Richtung offenes Meer angetreten. Wie Livebilder zeigten, bewegte sich die sogenannte Barge aus der Bucht, in der das Tier zuvor aufgenommen worden war.

Der Frachtkahn mit dem Buckelwal, der seit Wochen vor der Ostseeinsel Poel lag, hat seinen Weg in Richtung offenes Meer angetreten. Wie Livebilder zeigten, bewegte sich die sogenannte Barge am Dienstagabend aus der Bucht, in der das Tier zuvor aufgenommen worden war. In dem Kahn soll der Wal aufs offene Meer gebracht und dort in die Freiheit entlassen werden.



Das angeschlagene Tier soll in Richtung Nordsee oder Atlantik geschleppt werden. Bei der von zwei Unternehmern finanzierten Privatinitiative handelt es sich um einen letzten Rettungsversuch fÃ¼r den von Experten schon aufgegebenen MeeressÃ¤uger. Viele nicht beteiligte Fachleute lehnen ihn ab, die BehÃ¶rden dulden ihn aber.



Das Drama um den Wal wird im In- und Ausland mit groÃŸer Anteilnahme verfolgt. Der im Atlantik heimische SÃ¤uger irrte seit Anfang MÃ¤rz vor der deutschen OstseekÃ¼ste umher und strandete mehrfach, zudem verfing er sich in Netzen. Seit vier Wochen lag er in einem Seitenarm der Wismarer Bucht auf Grund.