Der Frachtkahn mit dem Buckelwal, der seit Wochen vor der Ostseeinsel Poel lag, hat seinen Weg in Richtung offenes Meer angetreten. Wie Livebilder zeigten, bewegte sich die sogenannte Barge am Dienstagabend aus der Bucht, in der das Tier zuvor aufgenommen worden war. In dem Kahn soll der Wal aufs offene Meer gebracht und dort in die Freiheit entlassen werden.
Das angeschlagene Tier soll in Richtung Nordsee oder Atlantik geschleppt werden. Bei der von zwei Unternehmern finanzierten Privatinitiative handelt es sich um einen letzten Rettungsversuch fÃ¼r den von Experten schon aufgegebenen MeeressÃ¤uger. Viele nicht beteiligte Fachleute lehnen ihn ab, die BehÃ¶rden dulden ihn aber.
Das Drama um den Wal wird im In- und Ausland mit groÃŸer Anteilnahme verfolgt. Der im Atlantik heimische SÃ¤uger irrte seit Anfang MÃ¤rz vor der deutschen OstseekÃ¼ste umher und strandete mehrfach, zudem verfing er sich in Netzen. Seit vier Wochen lag er in einem Seitenarm der Wismarer Bucht auf Grund.
Brennpunkte
Frachtkahn mit Buckelwal tritt Weg in Richtung offenes Meer an
- AFP - 28. April 2026, 20:28 Uhr
Der Frachtkahn mit dem Buckelwal, der seit Wochen vor der Ostseeinsel Poel lag, hat seinen Weg in Richtung offenes Meer angetreten. Wie Livebilder zeigten, bewegte sich die sogenannte Barge aus der Bucht, in der das Tier zuvor aufgenommen worden war.
Der Frachtkahn mit dem Buckelwal, der seit Wochen vor der Ostseeinsel Poel lag, hat seinen Weg in Richtung offenes Meer angetreten. Wie Livebilder zeigten, bewegte sich die sogenannte Barge am Dienstagabend aus der Bucht, in der das Tier zuvor aufgenommen worden war. In dem Kahn soll der Wal aufs offene Meer gebracht und dort in die Freiheit entlassen werden.
Weitere Meldungen
Israel hat nach den Worten von AuÃŸenminister Gideon Saar "keine territorialen Ambitionen im Libanon". "Unsere PrÃ¤senz (...) dient einem Zweck: dem Schutz unserer BÃ¼rger", sagteMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verbraucherpolitiker von Union und GrÃ¼nen zeigen sich offen fÃ¼r den Aufbau eines zentralen Anti-Scam-Zentrums zur BekÃ¤mpfung von Online-BetrugMehr
Drei Tage nach Beginn der landesweiten Angriffe von Rebellen und Dschihadisten im westafrikanischen Krisenstaat Mali mit dutzenden Toten hat die Armee weitere StellungenMehr
Top Meldungen
Kiel/Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sident Daniel GÃ¼nther (CDU) begrÃ¼ÃŸt die PlÃ¤ne der Bundesregierung, im Rahmen der Gesundheitsreform inMehr
Mitten in der grÃ¶ÃŸten Energiekrise seit Jahrzehnten treten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) aus der Opec aus. Das Land werde die Opec und die Opec+, zu derMehr
Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihren Austritt aus der Organisation erdÃ¶lexportierender LÃ¤nder (Opec) und der erweiterten Opec+ zumMehr