Europol-Bericht: 280 Festnahmen wegen Auftragsverbrechen

Europol (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Den Haag (dts Nachrichtenagentur) - Im Rahmen einer internationalen Taskforce zur BekÃ¤mpfung organisierter Auftragsverbrechen sind binnen eines Jahres 280 VerdÃ¤chtige festgenommen worden. Das geht aus einer internen Auswertung der europÃ¤ischen PolizeibehÃ¶rde Europol hervor, Ã¼ber die die "Welt" (Mittwochausgabe) berichtet. Sechs der Festgenommenen gelten demnach als hochrangige Zielpersonen.



180 der Festgenommenen werden als HintermÃ¤nner eingeordnet, etwa 100 weitere als MinderjÃ¤hrige, die Auftragstaten ausfÃ¼hrten. Die sogenannte Operational Taskforce (OTF) GRIMM wurde im April 2025 eingerichtet, um Strukturen zu bekÃ¤mpfen, bei denen Gewaltverbrechen wie Auftragsmorde Ã¼ber kriminelle Netzwerke organisiert und vermittelt werden. Beteiligt sind laut Europol elf LÃ¤nder, darunter Deutschland, Frankreich, Schweden und GroÃŸbritannien.



Zur Fahndung nach mutmaÃŸlichen Drahtziehern sollen ab dem 29. April mehrere VerdÃ¤chtige auf der Plattform "EU Most Wanted" verÃ¶ffentlicht werden. Darunter sind laut Europol zwei MÃ¤nner aus Schweden, die unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes gesucht werden, sowie ein deutscher StaatsbÃ¼rger, dem die Organisation von TÃ¶tungsdelikten, Drogenhandel und GeldwÃ¤sche vorgeworfen wird.



Im Zuge der Ermittlungen identifizierten die BehÃ¶rden mehr als 14.000 Online-Konten, die mit entsprechenden AktivitÃ¤ten in Verbindung stehen sollen. Mehrere Gewalttaten konnten nach Angaben der BehÃ¶rde durch die internationale Zusammenarbeit verhindert werden, darunter versuchte Morde in Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Schweden. Auch dabei seien MinderjÃ¤hrige beteiligt gewesen.

