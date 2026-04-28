Politik

Nach Trump-Kritik an Kimmel: BehÃ¶rde ordnet ÃœberprÃ¼fung von ABC-Sendelizenzen an

  • AFP - 28. April 2026, 21:44 Uhr
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Jimmy Kimmel
Bild: AFP

Nach der Kritik von US-PrÃ¤sident Donald Trump an dem Moderator Jimmy Kimmel wegen einer Bemerkung Ã¼ber First Lady Melania Trump hat die US-MedienaufsichtsbehÃ¶rde FCC eine vorzeitige ÃœberprÃ¼fung der Lizenzen des Senders ABC angeordnet.

Nach der Kritik von US-PrÃ¤sident Donald Trump an dem Moderator Jimmy Kimmel wegen einer Bemerkung Ã¼ber First Lady Melania Trump hat die US-MedienaufsichtsbehÃ¶rde FCC eine vorzeitige ÃœberprÃ¼fung der Lizenzen des Senders ABC angeordnet. Die FCC forderte Disney am Dienstag auf, den Antrag auf VerlÃ¤ngerung der Sendelizenzen fÃ¼r Â seinen Sender ABC einzureichen - mehrere Jahre vor dem ursprÃ¼nglichen Termin. Donald Trump hatte zuvor die Entlassung des Moderators gefordert.

Der Moderator hatte der Frau des PrÃ¤sidenten in seiner Show am vergangenen Donnerstag das Strahlen einer "werdenden Witwe" bescheinigt. Trump schrieb daraufhin in seinem Onlinedienst Truth Social von einem "verabscheuungswÃ¼rdigen Aufruf zur Gewalt". Kimmel mÃ¼sse "sofort von Disney und ABC gefeuert werden", forderte der PrÃ¤sident am Montag.

Kimmel wies die Kritik zurÃ¼ck und erklÃ¤rte, der in seiner Sendung zwei Tage vor einem Schusswaffenvorfall am Rande des Korrespondenten-Dinners mit Donald Trump gemachte Witz habe sich auf den Altersunterschied zwischen dem US-PrÃ¤sidenten und seiner Ehefrau bezogen.

Bei der umstrittenen Bemerkung Ã¼ber Melania Trump handele es sich um "einen sehr milden Spott Ã¼ber die Tatsache, dass er fast 80 Jahre alt ist - und sie jÃ¼nger als ich", sagte Kimmel in seiner Show weiter. "Wie man es auch verstehen mÃ¶chte, es war auf keinen Fall ein Aufruf zu einer Ermordung und das wissen sie", fÃ¼gte er hinzu. Trump wird im Juni 80 Jahre alt, seine Frau Melania ist 56.

Zwei Tage nach Kimmels Bemerkung kam es bei am Rande des Korrespondenten-Dinners mit Trump in Washington zu einem Schusswaffenvorfall. Dabei versuchte ein bewaffneter Mann, eine Sicherheitskontrolle zu dem Veranstaltungssaal zu Ã¼berwinden. Bei seiner Festnahme fielen mehrere SchÃ¼sse. Ein Gericht warf dem VerdÃ¤chtigen am Montag versuchten Mord am US-PrÃ¤sidenten vor.

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