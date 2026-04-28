Politik

KÃ¶nig Charles III. ruft USA zum Zusammenhalt mit westlichen VerbÃ¼ndeten auf

  • AFP - 28. April 2026, 22:04 Uhr
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KÃ¶nig Charles III. vor dem US-Kongress
Bild: AFP

Nach wochenlangen Spannungen wegen des Iran-Kriegs hat der britische KÃ¶nig Charles III. die USA zum Zusammenhalt mit ihren westlichen VerbÃ¼ndeten aufgerufen. Kein Land kÃ¶nne die groÃŸen Herausforderungen der heutigen Zeit 'alleine bewÃ¤ltigen', sagte Charles.

Nach wochenlangen Spannungen wegen des Iran-Kriegs hat der britische KÃ¶nig Charles III. die USA zum Zusammenhalt mit ihren westlichen VerbÃ¼ndeten aufgerufen. Kein Land kÃ¶nne die groÃŸen Herausforderungen der heutigen Zeit "alleine bewÃ¤ltigen", sagte Charles am Dienstag in einer Rede vor dem US-Kongress. GroÃŸbritannien und die USA kÃ¶nnten sich daher auch nicht "auf vergangenen Errungenschaften ausruhen".

"Welche Differenzen und Meinungsverschiedenheiten es auch zwischen uns geben mag, wir stehen zusammen in unserem Engagement fÃ¼r die Bewahrung der Demokratie", sagte Charles vor beiden Parlamentskammern. Er wies in seiner gut halbstÃ¼ndigen Rede immer wieder auf die "besondere Beziehung" zwischen GroÃŸbritannien und den USA hin, die sich zu einem der wichtigsten BÃ¼ndnisse "in der Geschichte der Menschheit" entwickelt habe. "Ich bete mit meinem ganzen Herzen dafÃ¼r, dass unser BÃ¼ndnis weiterhin unsere gemeinsamen Werte verteidigen wird", sagte der KÃ¶nig.

Auch mit Blick auf die Ukraine mahnte er die Einigkeit des Westen an: Um einen "wirklich gerechten und dauerhaften Frieden" im Ukraine-Krieg zu erreichen, sei eine "unbeugsame Entschlossenheit" erforderlich. Neue Bedrohungen erforderten zudem stÃ¤rkere Verteidigungsanstrengungen.

Auch US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte beim offiziellen Empfang des KÃ¶nigs am Vormittag die enge Freundschaft beider LÃ¤nder hervorgehoben. Seit der UnabhÃ¤ngigkeit der USA "hatten die Amerikaner keine engeren Freunde als die Briten", sagte Trump am WeiÃŸen Haus. Auch er erwÃ¤hnte die "besondere Beziehung" zu GroÃŸbritannien und fÃ¼gte hinzu: "Wir hoffen, dass das immer so bleiben wird."

Charles' Auftritt war die erste Rede eines britischen Monarchen vor dem Kongress seit einer Ansprache der verstorbenen Queen Elizabeth II. im Jahr 1991. Die Beziehungen zwischen London und Washington sind derzeit angespannt. US-PrÃ¤sident Trump Ã¤uÃŸerte sich wiederholt stark verÃ¤rgert Ã¼ber die Weigerung der britischen Regierung, die USA und Israel bei ihrem Krieg gegen den Iran zu unterstÃ¼tzen.

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