Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat in der Auseinandersetzung Ã¼ber den Krieg der USA und Israels gegen den Iran Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) scharf kritisiert.
"Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hÃ¤lt es fÃ¼r in Ordnung, wenn der Iran eine Atomwaffe besitzt", behauptete Trump am Dienstag auf seiner persÃ¶nlichen Plattform. Merz habe keine Ahnung, wovon er spricht. "HÃ¤tte der Iran eine Atomwaffe, wÃ¤re die ganze Welt in seiner Gewalt. Ich tue gerade etwas in Bezug auf den Iran, was andere Nationen oder PrÃ¤sidenten schon lÃ¤ngst hÃ¤tten tun sollen."
Es sei "kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht", schrieb Trump. Merz hatte am Montag Kritik an der Kriegs- sowie an der Verhandlungsstrategie der USA geÃ¼bt.
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Streit Ã¼ber Iran: Trump greift Merz an
- dts - 28. April 2026, 21:21 Uhr
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