Der frÃ¼here FBI-Direktor ist Medienberichten zufolge erneut angeklagt worden - fÃ¼nf Monate, nachdem eine erste KlageÂ von einer Bundesrichterin abgewiesen worden war. Wie die "New York Times" am Dienstag berichtete, geht die Anklage auf einen Beitrag Comeys in einem Onlinedienst zurÃ¼ck. Zu den genauen VorwÃ¼rfen machte die Zeitung keine Angaben.
Comey hatte im vergangenen Jahr einen mittlerweile gelÃ¶schten Beitrag bei Instagram verÃ¶ffentlicht, der - aus Muscheln gelegt - die Zahlen 86 und 47 zeigt. US-PrÃ¤sident Donald Trump erklÃ¤rte daraufhin in einem Interview mit Fox News, dass die Zahl 86 fÃ¼r "tÃ¶ten" stehe und die Zahl 47 darauf hinweise, dass er der 47. PrÃ¤sident der USA sei. "Das bedeutete Mord, und das kommt laut und deutlich zum Ausdruck", sagte Trump.
Comey wies die Anschuldigungen zurÃ¼ck. Er erklÃ¤rte, dass er gegen jegliche Gewalt sei, und lÃ¶schte den Beitrag.
Comey ist ein prominenter Kritiker Trumps. Im September war bereits eine erste Klage gegen ihn erhoben worden. Damals lautete der Vorwurf, Comey habe falsche Aussagen vor dem Kongress gemacht und ein Kongressverfahren behindert. Die Klage wurde von einer US-Bundesrichterin abgewiesen.
Trump hat sich insbesondere wegen Comeys Rolle bei den Ermittlungen zu russischer Einflussnahme auf die US-PrÃ¤sidentschaftswahl 2016 auf den damaligen FBI-Direktor eingeschossen. Comey hatte 2017 zu der Einflussnahme zu Trumps Gunsten ermittelt und war daraufhin vom PrÃ¤sidenten entlassen worden.
Brennpunkte
US-Medien: Ex-FBI-Direktor Comey wegen Onlinepost erneut angeklagt
- AFP - 28. April 2026, 22:33 Uhr
Der frÃ¼here FBI-Direktor ist Medienberichten zufolge erneut angeklagt worden - fÃ¼nf Monate, nachdem eine erste KlageÂ von einer Bundesrichterin abgelehnt worden war.
Der frÃ¼here FBI-Direktor ist Medienberichten zufolge erneut angeklagt worden - fÃ¼nf Monate, nachdem eine erste KlageÂ von einer Bundesrichterin abgewiesen worden war. Wie die "New York Times" am Dienstag berichtete, geht die Anklage auf einen Beitrag Comeys in einem Onlinedienst zurÃ¼ck. Zu den genauen VorwÃ¼rfen machte die Zeitung keine Angaben.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Entscheidung des italienischen Kassationsgerichts in Rom, mit dem griechische AngehÃ¶rige von NS-Opfern kÃ¼nftig die Vollstreckung inMehr
Den Haag (dts Nachrichtenagentur) - Im Rahmen einer internationalen Taskforce zur BekÃ¤mpfung organisierter Auftragsverbrechen sind binnen eines Jahres 280 VerdÃ¤chtigeMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat in der Auseinandersetzung Ã¼ber den Krieg der USA und Israels gegen den Iran Bundeskanzler Friedrich MerzMehr
Top Meldungen
Hamm (dts Nachrichtenagentur) - Der Bund fÃ¼r Umwelt und Naturschutz (BUND), Greenpeace, Campact, Fridays for Future und weitere Organisationen rufen am 30. Mai zu einerMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Ã–konom Jens SÃ¼dekum rechnet damit, dass zur Gegenfinanzierung einer Einkommensteuerreform hÃ¶here Steuern fÃ¼r SpitzenverdienerMehr
Kiel/Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sident Daniel GÃ¼nther (CDU) begrÃ¼ÃŸt die PlÃ¤ne der Bundesregierung, im Rahmen der Gesundheitsreform inMehr