US-Medien: Ex-FBI-Direktor Comey wegen Onlinepost erneut angeklagt

Ex-FBI-Chef Comey

Der frÃ¼here FBI-Direktor ist Medienberichten zufolge erneut angeklagt worden - fÃ¼nf Monate, nachdem eine erste KlageÂ von einer Bundesrichterin abgelehnt worden war.

Der frÃ¼here FBI-Direktor ist Medienberichten zufolge erneut angeklagt worden - fÃ¼nf Monate, nachdem eine erste KlageÂ von einer Bundesrichterin abgewiesen worden war. Wie die "New York Times" am Dienstag berichtete, geht die Anklage auf einen Beitrag Comeys in einem Onlinedienst zurÃ¼ck. Zu den genauen VorwÃ¼rfen machte die Zeitung keine Angaben.



Comey hatte im vergangenen Jahr einen mittlerweile gelÃ¶schten Beitrag bei Instagram verÃ¶ffentlicht, der - aus Muscheln gelegt - die Zahlen 86 und 47 zeigt. US-PrÃ¤sident Donald Trump erklÃ¤rte daraufhin in einem Interview mit Fox News, dass die Zahl 86 fÃ¼r "tÃ¶ten" stehe und die Zahl 47 darauf hinweise, dass er der 47. PrÃ¤sident der USA sei. "Das bedeutete Mord, und das kommt laut und deutlich zum Ausdruck", sagte Trump.



Comey wies die Anschuldigungen zurÃ¼ck. Er erklÃ¤rte, dass er gegen jegliche Gewalt sei, und lÃ¶schte den Beitrag.



Comey ist ein prominenter Kritiker Trumps. Im September war bereits eine erste Klage gegen ihn erhoben worden. Damals lautete der Vorwurf, Comey habe falsche Aussagen vor dem Kongress gemacht und ein Kongressverfahren behindert. Die Klage wurde von einer US-Bundesrichterin abgewiesen.



Trump hat sich insbesondere wegen Comeys Rolle bei den Ermittlungen zu russischer Einflussnahme auf die US-PrÃ¤sidentschaftswahl 2016 auf den damaligen FBI-Direktor eingeschossen. Comey hatte 2017 zu der Einflussnahme zu Trumps Gunsten ermittelt und war daraufhin vom PrÃ¤sidenten entlassen worden.