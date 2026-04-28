CL: Paris bezwingt Bayern in torreichem Halbfinal-Hinspiel

Dayot Upamecano (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Paris (dts Nachrichtenagentur) - Paris Saint-Germain hat am Dienstag im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals einen 5:4-Sieg gegen FC Bayern MÃ¼nchen errungen. Die Partie entwickelte sich von Beginn an zu einem offenen Schlagabtausch. Die GÃ¤ste aus MÃ¼nchen gingen zunÃ¤chst in FÃ¼hrung, ehe Paris das Spiel drehte und sich zwischenzeitlich deutlich absetzen konnte. In der Schlussphase kÃ¤mpften sich die Bayern nochmals heran, verpassten jedoch den Ausgleich.



Den Auftakt machte Harry Kane, der in der 17. Minute per Elfmeter zum 0:1 traf. Die Antwort der Gastgeber lieÃŸ nicht lange auf sich warten: Khvicha Kvaratskhelia glich in der 24. Minute zum 1:1 aus. Nur wenige Minuten spÃ¤ter brachte Joao Neves Paris in der 33. Minute mit 2:1 in FÃ¼hrung.



Die MÃ¼nchner schlugen zurÃ¼ck: Michael Olise erzielte in der 41. Minute das 2:2. Doch kurz vor der Pause stellte Ousmane Dembele mit einem verwandelten Handelfmeter in der Nachspielzeit (45.+5) auf 3:2.



Nach dem Seitenwechsel baute Paris den Vorsprung weiter aus. ZunÃ¤chst traf erneut Khvicha Kvaratskhelia in der 56. Minute zum 4:2, ehe Ousmane Dembele nur zwei Minuten spÃ¤ter (58.) auf 5:2 erhÃ¶hte.



Die Bayern gaben sich jedoch nicht geschlagen. Dayot Upamecano verkÃ¼rzte in der 65. Minute per Kopf auf 5:3. In der 68. Minute traf Luis Diaz zum 5:4, wobei der Treffer erst nach VAR-ÃœberprÃ¼fung anerkannt wurde.



In der Schlussphase drÃ¤ngten die GÃ¤ste auf den Ausgleich, wÃ¤hrend Paris kaum noch fÃ¼r Entlastung sorgte. Die grÃ¶ÃŸte Chance hatte jedoch PSG: Der eingewechselte Senny Mayulu traf in der 87. Minute nur die Latte. So blieb es am Ende bei einem knappen, aber spektakulÃ¤ren Heimsieg fÃ¼r Paris, der dem franzÃ¶sischen Meister eine gute Ausgangsposition fÃ¼r das RÃ¼ckspiel verschafft.

