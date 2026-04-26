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Bundesliga: Bremen holt Punkt in Stuttgart

  • dts - 26. April 2026, 17:26 Uhr
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Ermedin Demirovic (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der VfB Stuttgart und Werder Bremen haben sich am 31. Spieltag der FuÃŸball-Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Die Partie begann ausgeglichen, doch in der 18. Minute brachte Jens Stage die GÃ¤ste aus Bremen mit einem Flachschuss ins linke Eck in FÃ¼hrung. Stuttgart drÃ¤ngte auf den Ausgleich und wurde in der 61. Minute belohnt, als Ermedin Demirovic nach einer Flanke von El Khannouss per Kopf traf.

In der ersten Halbzeit hatte Stuttgart die beste Chance durch El Khannouss, der mit einem Kopfball an Bremens TorhÃ¼ter Backhaus scheiterte. Bremen hingegen hÃ¤tte durch Milosevic fast das 2:0 erzielt, doch sein Schuss ging knapp Ã¼ber das Tor. Kurz vor der Pause verpasste Undav fÃ¼r Stuttgart den Ausgleich, als sein Schuss knapp am Pfosten vorbeiging.

Nach der Halbzeitpause erhÃ¶hte Stuttgart den Druck und suchte vehement den Weg zum Tor. Die Bremer Defensive stand jedoch kompakt und verteidigte engagiert. Auf der anderen Seite hatte Stage die MÃ¶glichkeit, Bremen erneut in FÃ¼hrung zu bringen, scheiterte jedoch an Stuttgarts TorhÃ¼ter NÃ¼bel.

In den Schlussminuten drÃ¤ngte Stuttgart weiter, doch die Bremer Abwehr hielt stand. Trotz intensiver BemÃ¼hungen beider Teams blieb es beim 1:1, was fÃ¼r Bremen einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf bedeutet, wÃ¤hrend Stuttgart im Rennen um die Champions-League-PlÃ¤tze unter Druck bleibt.

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