Veto in Maine: Erstes Verbot in den USA fÃ¼r Bau von KI-Rechenzentren gescheitert

KI-Datenzentren sind in den USA hochumstritten

Die Gouverneurin von Maine, Janet Mills, hat ihr Veto gegen das erste Bauverbot fÃ¼r groÃŸe Datenzentren fÃ¼r KI-Technologie in den USA eingelegt. Das Moratorium hatte bis November 2027 gelten sollen.

Die Gouverneurin von Maine, Janet Mills, hat ihr Veto gegen das erste Bauverbot fÃ¼r groÃŸe Datenzentren fÃ¼r KI-Technologie in den USA eingelegt. GrundsÃ¤tzlich sei ein vorlÃ¤ufiges Bauverbot gerechtfertigt "angesichts der Auswirkungen riesiger Datenzentren in anderen Bundesstaaten auf die Umwelt und die Stromkosten", erklÃ¤rte Mills am Freitag. Sie blockiere das Moratorium jedoch, weil es keine Ausnahme fÃ¼r ein Datenzentrum in einer Gegend im Nordosten von Maine zulasse, die unter einer Wirtschaftskrise leide.



Das Parlament von Maine hatte das Moratorium Mitte April fÃ¼r Rechenzentren mit einer KapazitÃ¤t von mehr als 20 Megawatt beschlossen. Damit sollte der Bau von KI-Rechenzentren zunÃ¤chst bis November 2027 ausgesetzt werden. Eine der Initiatorinnen, die demokratische Abgeordnete Melanie Sachs, kritisierte Mills' Veto als "einfach falsch". Die Gouverneurin ignoriere damit "nicht nur den Rat ihrer eigenen Taskforce, sie widersetzt sich dem Willen der Mehrheit der Menschen in Maine", kritisierte Sachs.



Maine gehÃ¶rt laut der Internationalen Energieagentur zu den Bundesstaaten, in denen die Stromrechnung der Haushalte in den vergangenen Jahren besonders stark gestiegen ist. In zwei StÃ¤dten des Bundesstaates wurde Ende 2025 der Bau von Rechenzentren abgelehnt. Die BehÃ¶rden warfen den Unternehmen laut Medienberichten vor, sie hÃ¤tten falsche Angaben zum Strom- und Wasserverbrauch gemacht.Â Auch in elf weiteren US-Bundesstaaten wird derzeit ein Moratorium fÃ¼r KI-Rechenzentren geprÃ¼ft.



Der Boom von KÃ¼nstlicher Intelligenz fÃ¼hrt zu einem riesigen Bedarf an Rechenzentren. Diese haben einen enormen Energieverbrauch, was die Strompreise fÃ¼r die BÃ¼rger in die HÃ¶he treibt. AuÃŸerdem nehmen sie auch viel Platz ein, der dann nicht mehr fÃ¼r den Bau von Wohnungen oder Freizeit- und GrÃ¼nanlagen zur VerfÃ¼gung seht. Laut einer Umfrage der Quinnipiac University lehnen 65 Prozent der US-BÃ¼rger ein KI-Rechenzentrum in ihrer direkten Nachbarschaft ab.Â