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SÃ¶der fÃ¼r rasche EinfÃ¼hrung der Wehrpflicht

  • dts - 26. April 2026, 16:48 Uhr
Bild vergrößern: SÃ¶der fÃ¼r rasche EinfÃ¼hrung der Wehrpflicht
Bundeswehr-Soldat (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns MinisterprÃ¤sident und CSU-Chef Markus SÃ¶der dringt darauf, die Wehrpflicht in Deutschland zÃ¼gig einzufÃ¼hren.

Der "Bild" (Montagsausgabe) sagte SÃ¶der: "Sicherheit ist die Voraussetzung fÃ¼r Freiheit. Deshalb muss die Wehrpflicht mÃ¶glichst schnell kommen." FÃ¼r ihn sei vÃ¶llig klar, dass "an der Wehrpflicht kein Weg vorbei" fÃ¼hre, wenn die Bundeswehr die grÃ¶ÃŸte Armee in Europa werden solle. "Nur mit Freiwilligkeit werden wir die nÃ¶tige Sicherheit unseres Landes nicht erreichen", sagte SÃ¶der der "Bild".

Der MinisterprÃ¤sident forderte zugleich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) auf, sich stÃ¤rker um die Reservisten zu kÃ¼mmern: "Es braucht zudem ein Konzept mit einer Vollausstattung fÃ¼r Reservisten."

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