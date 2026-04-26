Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Oschersleben in Sachsen-Anhalt wird wegen Totschlags gegen eine 28-jÃ¤hrige VerdÃ¤chtige ermittelt. Das teilte die Polizei in Magdeburg am Sonntag mit. Der leblose 40-JÃ¤hrige war demnach am Samstag in einer Wohnung gefunden worden. Angaben zu HintergrÃ¼nden oder dem VerhÃ¤ltnis zwischen dem Toten und der VerdÃ¤chtigen wurden nicht gemacht.
FÃ¼r den 40-JÃ¤hrigen kam demnach jede Hilfe zu spÃ¤t, ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Bereits die Auffindesituation des 40-JÃ¤hrigen sprach demnach fÃ¼r eine Fremdeinwirkung. Ermittlungen bestÃ¤tigten den Verdacht. In deren Verlauf sei die VerdÃ¤chtige bereits am Samstag "zeitnah" festgenommen worden, am Sonntag kam sie in Untersuchungshaft.Â
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Totschlagsverdacht in Sachsen-Anhalt: 28-JÃ¤hrige soll Mann umgebracht haben
- AFP - 26. April 2026, 15:17 Uhr
Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Oschersleben in Sachsen-Anhalt wird wegen Totschlags gegen eine 28-jÃ¤hrige VerdÃ¤chtige ermittelt. Das teilte die Polizei in Magdeburg am Sonntag mit. Der Mann wurde demnach in einer Wohnung gefunden.
Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Oschersleben in Sachsen-Anhalt wird wegen Totschlags gegen eine 28-jÃ¤hrige VerdÃ¤chtige ermittelt. Das teilte die Polizei in Magdeburg am Sonntag mit. Der leblose 40-JÃ¤hrige war demnach am Samstag in einer Wohnung gefunden worden. Angaben zu HintergrÃ¼nden oder dem VerhÃ¤ltnis zwischen dem Toten und der VerdÃ¤chtigen wurden nicht gemacht.
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