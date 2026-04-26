Brennpunkte

Totschlagsverdacht in Sachsen-Anhalt: 28-JÃ¤hrige soll Mann umgebracht haben

  • AFP - 26. April 2026, 15:17 Uhr
Bild vergrößern: Totschlagsverdacht in Sachsen-Anhalt: 28-JÃ¤hrige soll Mann umgebracht haben
Einsatzfahrzeug mit Blaulicht
Bild: AFP

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Oschersleben in Sachsen-Anhalt wird wegen Totschlags gegen eine 28-jÃ¤hrige VerdÃ¤chtige ermittelt. Das teilte die Polizei in Magdeburg am Sonntag mit. Der Mann wurde demnach in einer Wohnung gefunden.

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Oschersleben in Sachsen-Anhalt wird wegen Totschlags gegen eine 28-jÃ¤hrige VerdÃ¤chtige ermittelt. Das teilte die Polizei in Magdeburg am Sonntag mit. Der leblose 40-JÃ¤hrige war demnach am Samstag in einer Wohnung gefunden worden. Angaben zu HintergrÃ¼nden oder dem VerhÃ¤ltnis zwischen dem Toten und der VerdÃ¤chtigen wurden nicht gemacht.

FÃ¼r den 40-JÃ¤hrigen kam demnach jede Hilfe zu spÃ¤t, ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Bereits die Auffindesituation des 40-JÃ¤hrigen sprach demnach fÃ¼r eine Fremdeinwirkung. Ermittlungen bestÃ¤tigten den Verdacht. In deren Verlauf sei die VerdÃ¤chtige bereits am Samstag "zeitnah" festgenommen worden, am Sonntag kam sie in Untersuchungshaft.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Justizminister: SchÃ¼tze in Washington hatte wohl Regierungsmitglieder im Visier
    Justizminister: SchÃ¼tze in Washington hatte wohl Regierungsmitglieder im Visier

    Der Angreifer beim Korrespondenten-Dinner in Washington wollte ersten Erkenntnissen zufolge offenbar ein Attentat auf US-Regierungsmitglieder verÃ¼ben. "Sehr frÃ¼he" Erkenntnisse

    Mehr
    81-JÃ¤hrige liegt tot in Wohnung: Polizei in Sachsen-Anhalt geht von Verbrechen aus
    81-JÃ¤hrige liegt tot in Wohnung: Polizei in Sachsen-Anhalt geht von Verbrechen aus

    Nach dem Fund einer toten 81-JÃ¤hrigen in einer Wohnung in Hettstedt in Sachsen-Anhalt wird wegen eines TÃ¶tungsdelikts ermittelt. Es gebe "Hinweise auf eine nicht natÃ¼rliche

    Mehr
    Merz verurteilt Angriff bei Dinner in Washington
    Merz verurteilt Angriff bei Dinner in Washington

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Attacke beim Korrespondentendinner in Washington sorgt auch in der deutschen Politik fÃ¼r Diskussionen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

    Mehr
    Bahn-Chefin Palla sichert stabile Preise fÃ¼r ICE-Tickets fÃ¼r ein Jahr zu
    Bahn-Chefin Palla sichert stabile Preise fÃ¼r ICE-Tickets fÃ¼r ein Jahr zu
    Ã–konom Fratzscher fordert autofreie Sonntage und Tempolimit
    Ã–konom Fratzscher fordert autofreie Sonntage und Tempolimit
    Bahn-Chefin sagt stabile Preise fÃ¼r ICE-Tickets fÃ¼r ein Jahr zu
    Bahn-Chefin sagt stabile Preise fÃ¼r ICE-Tickets fÃ¼r ein Jahr zu
    Veto in Maine: Erstes Verbot in den USA fÃ¼r Bau von KI-Rechenzentren gescheitert
    Veto in Maine: Erstes Verbot in den USA fÃ¼r Bau von KI-Rechenzentren gescheitert
    Russland hinter Signal-Angriffen vermutet - Attacke reicht offenbar bis in Bundesregierung
    Russland hinter Signal-Angriffen vermutet - Attacke reicht offenbar bis in Bundesregierung
    2. Bundesliga: Schalke dreht Topspiel in Paderborn
    2. Bundesliga: Schalke dreht Topspiel in Paderborn
    IG-Metall-Chefin Benner fordert von Unternehmen mehr Produktion im Inland
    IG-Metall-Chefin Benner fordert von Unternehmen mehr Produktion im Inland
    Kritik an RentenÃ¤uÃŸerungen: Merz bestreitet KÃ¼rzungsabsichten
    Kritik an RentenÃ¤uÃŸerungen: Merz bestreitet KÃ¼rzungsabsichten
    40. Tschernobyl-Jahrestag: Selenskyj wirft Russland
    40. Tschernobyl-Jahrestag: Selenskyj wirft Russland "nuklearen Terrorismus" vor
    Ungewissheit Ã¼ber mÃ¶gliche Fortsetzung der Iran-GesprÃ¤che in Pakistan
    Ungewissheit Ã¼ber mÃ¶gliche Fortsetzung der Iran-GesprÃ¤che in Pakistan

    Top Meldungen

    IG Metall fordert Unternehmen zu mehr Produktion in Deutschland auf
    IG Metall fordert Unternehmen zu mehr Produktion in Deutschland auf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der anhaltenden Krise in der Metall- und Elektrobranche fordert die Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, die Unternehmen auf,

    Mehr
    Fratzscher fÃ¼r autofreie Sonntage und Tempolimit wegen Energiekrise
    Fratzscher fÃ¼r autofreie Sonntage und Tempolimit wegen Energiekrise

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert angesichts der aktuellen Energiekrise

    Mehr
    Fahrgastverband: Bahn muss Preise senken und nicht nur einfrieren
    Fahrgastverband: Bahn muss Preise senken und nicht nur einfrieren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AnkÃ¼ndigung von Bahnchefin Evelyn Palla, die Bahnpreise fÃ¼r den Fernverkehr wegen der Energiekrise ab dem 1. Mai ein Jahr stabil halten zu

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts