Totschlagsverdacht in Sachsen-Anhalt: 28-JÃ¤hrige soll Mann umgebracht haben

Einsatzfahrzeug mit Blaulicht

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Oschersleben in Sachsen-Anhalt wird wegen Totschlags gegen eine 28-jÃ¤hrige VerdÃ¤chtige ermittelt. Das teilte die Polizei in Magdeburg am Sonntag mit. Der Mann wurde demnach in einer Wohnung gefunden.

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Oschersleben in Sachsen-Anhalt wird wegen Totschlags gegen eine 28-jÃ¤hrige VerdÃ¤chtige ermittelt. Das teilte die Polizei in Magdeburg am Sonntag mit. Der leblose 40-JÃ¤hrige war demnach am Samstag in einer Wohnung gefunden worden. Angaben zu HintergrÃ¼nden oder dem VerhÃ¤ltnis zwischen dem Toten und der VerdÃ¤chtigen wurden nicht gemacht.



FÃ¼r den 40-JÃ¤hrigen kam demnach jede Hilfe zu spÃ¤t, ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen. Bereits die Auffindesituation des 40-JÃ¤hrigen sprach demnach fÃ¼r eine Fremdeinwirkung. Ermittlungen bestÃ¤tigten den Verdacht. In deren Verlauf sei die VerdÃ¤chtige bereits am Samstag "zeitnah" festgenommen worden, am Sonntag kam sie in Untersuchungshaft.Â