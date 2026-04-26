81-JÃ¤hrige liegt tot in Wohnung: Polizei in Sachsen-Anhalt geht von Verbrechen aus

Polizeibeamte bei Einsatz

Nach dem Fund einer toten 81-JÃ¤hrigen in einer Wohnung in Hettstedt in Sachsen-Anhalt wird wegen eines Verbrechens ermittelt. Laut Polizei gibt es 'Hinweise auf eine nicht natÃ¼rliche Todesursache'.

Nach dem Fund einer toten 81-JÃ¤hrigen in einer Wohnung in Hettstedt in Sachsen-Anhalt wird wegen eines TÃ¶tungsdelikts ermittelt. Es gebe "Hinweise auf eine nicht natÃ¼rliche Todesursache", teilte die Polizei in Halle am Sonntag nach einer Obduktion mit. Einzelheiten zum mÃ¶glichen Geschehensablauf wÃ¼rden nicht gemacht, die Ermittlungen seien "in einem frÃ¼hen Stadium".



Die Frau war am Samstagmittag leblos in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei wurden nach eigenen Angaben von AngehÃ¶rigen alarmiert und leitete anschlieÃŸend Ermittlungen ein. Es seien Spuren gesichert und erste Befragungen durchgefÃ¼hrt worden, hieÃŸ es. Der Verdacht auf ein TÃ¶tungsdelikt habe sich bei rechtsmedizinischen Untersuchungen ergeben.