Ungewissheit Ã¼ber mÃ¶gliche Fortsetzung der Iran-GesprÃ¤che in Pakistan

Pakistans Regierungschef Sharif begrÃ¼ÃŸt Araghtschi in Islamabad

Um eine mÃ¶gliche neue GesprÃ¤chsrunde zwischen den USA und dem Iran Ã¼ber ein Ende des Krieges herrscht Ungewissheit. US-PrÃ¤sident Trump sagte kurzfristig eine Reise seiner Gesandten nach Pakistan ab, nachdem Irans AuÃŸenminister von dort abgereist war.

Um eine mÃ¶gliche neue GesprÃ¤chsrunde zwischen den USA und dem Iran Ã¼ber ein Ende des Krieges herrscht Ungewissheit. US-PrÃ¤sident Donald Trump sagte am Samstag kurzfristig eine Reise seiner Gesandten in das als Vermittler auftretende Pakistan ab, nachdem der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi zuvor von dort abgereist war. Die iranische Nachrichtenagentur Irna meldete aber spÃ¤ter, Araghtschi werde nach einem Kurzbesuch im Oman nach Pakistan zurÃ¼ckfliegen.



Araghtschi werde erneut nach Islamabad fliegen, berichtete Irna am Samstag wenige Stunden nach dessen Abreise aus Pakistan. Mitglieder von Araghtschis Delegation seien nach Teheran zurÃ¼ckgekehrt, um "die notwendigen Anweisungen zu Themen im Zusammenhang mit einer Beendigung des Krieges" entgegenzunehmen. AnschlieÃŸend sollten sie am Sonntagabend in Islamabad erneut mit Araghtschi zusammentreffen, berichtete die Agentur weiter.



Nach GesprÃ¤chen mit pakistanischen Regierungsvertretern war der iranische AuÃŸenminister am Samstag aus Islamabad abgereist. Daraufhin hatte Trump eine Reise seiner UnterhÃ¤ndler Steve Witkoff und Jared Kushner zu mÃ¶glichen neuen Verhandlungen in der pakistanischen Hauptstadt abgesagt.Â



Es ergebe keinen Sinn, 18 Stunden nach Pakistan zu fliegen, um "sinnlos herumzureden", sagte Trump dem US-Nachrichtensender Fox News. GegenÃ¼ber dem Nachrichtenportal "Axios" stellte der US-PrÃ¤sident mit Blick auf die derzeit geltende Waffenruhe mit dem Iran klar, die Absage der Reise bedeute nicht, dass die USA ihre Angriffe auf die Islamische Republik wieder aufnÃ¤hmen.



SpÃ¤ter sagte Trump, nach seiner Absage der Pakistan-Reise der US-Delegation habe der Iran seinen Verhandlungsvorschlag nachgebessert. "Sie haben uns ein Papier gegeben, das besser hÃ¤tte sein sollen, und interessanterweise bekamen wir sofort nach meiner Absage, binnen zehn Minuten, ein neues Papier, das viel besser war", sagte der PrÃ¤sident vor Journalisten, ohne nÃ¤her auf das genannte Angebot einzugehen.Â



Pakistan vermittelt in den BemÃ¼hungen um ein Ende des Iran-Kriegs und hatte vor rund zwei Wochen bereits GesprÃ¤che zwischen Vertretern Irans und der USA in Islamabad ausgerichtet, die jedoch ohne Ergebnis blieben.Â



Araghtschi war am Freitagabend in Islamabad eingetroffen und dort mit dem einflussreichen pakistanischen MilitÃ¤rchef Asim Munir, Regierungschef Shehbaz Sharif und AuÃŸenminister Ishaq Dar zusammengetroffen.Â



Der iranische AuÃŸenminister beschrieb diese Treffen als "sehr fruchtbar". Er habe den pakistanischen Vertretern die iranische Sicht zu einem "machbaren Rahmen fÃ¼r ein dauerhaftes Ende des Krieges" dargelegt.Â Nun mÃ¼sse sich zeigen, ob die USA "es wirklich ernst meinen mit der Diplomatie", schrieb Araghtschi im Onlinedienst X. Dar erklÃ¤rte seinerseits, in den zweistÃ¼ndigen GesprÃ¤chen mit der iranischen Delegation habe die pakistanische Seite "die Bedeutung von Dialog und Diplomatie" hervorgehoben.



Die USA und Israel hatten Ende Februar mit massiven Luftangriffe auf den Iran den Krieg begonnen. Am 7. April vereinbarten Washington und Teheran dann eine zweiwÃ¶chige Waffenruhe. Diese verlÃ¤ngert Trump dann kurz vor ihrem Ablauf fÃ¼r unbestimmte Zeit.Â



Er erklÃ¤rte dabei, die Feuerpause werde verlÃ¤ngert, bis der Iran einen Vorschlag zur Beendigung des Konflikts vorlege und "die GesprÃ¤che in der einen oder anderen Form abgeschlossen werden". Streitpunkte sind unter anderem die vom Iran blockierte StraÃŸe von Hormus und das iranische Atomprogramm, insbesondere das im Land vorhandene hochangereicherte Uran.Â