Russland hinter Signal-Angriffen vermutet - Attacke reicht offenbar bis in Bundesregierung

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Russland als mutmaÃŸlicher Drahtzieher: Die Bundesregierung sieht das Land nach Angaben aus Regierungskreisen hinter den Angriffen auf Nutzer des Messengerdienstes Signal aus Politik, Wirtschaft und Medien.

Russland als mutmaÃŸlicher Drahtzieher: Die Bundesregierung sieht das Land nach Angaben aus Regierungskreisen hinter den Angriffen auf Nutzer des Messengerdienstes Signal aus Politik, Wirtschaft und Medien.Â Die SicherheitsbehÃ¶rden hÃ¤tten die Betroffenen der sogenannten Phishing-Attacke inzwischen informiert, es kÃ¶nne nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Nutzer betroffen sind, hieÃŸ es. Der Datenabfluss von betroffenen GerÃ¤ten sei gestoppt worden. Medienberichten zufolge sind auch Regierungsmitglieder von dem Angriff betroffen.



Deutsche und auslÃ¤ndische Sicherheitsdienste warnen seit Monaten vor einer sogenannten Phishing-Angriffswelle, die auf die heimliche Ãœbernahme von Signal-Konten von Politikern, Beamten, Diplomaten, MilitÃ¤rs und Journalisten abzielt. Generalbundesanwalt Jens Rommel leitete laut einer Sprecherin der Bundesanwaltschaft bereits im Februar Ermittlungen ein, demnach geht es um den Anfangsverdacht der Spionage.



Nach Informationen des "Spiegel" reicht der Hack bis in die Bundesregierung: Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und Bauministerin Verena Hubertz (SPD) seien betroffen, berichtete das Magazin am Samstag, ohne nÃ¤here Angaben zu seinen Quellen zu machen. "Die Signal-Konten der beiden Politikerinnen sollen kompromittiert worden sein", hieÃŸ es weiter. Damit nehme das AusmaÃŸ der Angriffswelle eine neue Dimension an.Â Erst am Mittwoch hatte der "Spiegel" berichtet, dass BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) zu den Opfern der Phishingkampagne gehÃ¶re.Â



"Zu Kommunikationsmitteln der Bundesregierung kÃ¶nnen wir keine Auskunft geben", erklÃ¤rte eine Sprecherin von Priens Bildungsministerium auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. Ein Sprecher von Hubertz erklÃ¤rte, fÃ¼r die IntegritÃ¤t und Sicherheit von interner und externer Kommunikation des Ministeriums gÃ¤lten klare GrundsÃ¤tze. "Dazu gehÃ¶rt, dass wir uns grundsÃ¤tzlich nicht zu mÃ¶glichen oder tatsÃ¤chlichen SicherheitsvorfÃ¤llen Ã¤uÃŸern", fuhr er fort.



Die Angriffswelle richtet sich auÃŸer gegen Politiker auch gegen Beamte, Diplomaten, MilitÃ¤rs und Journalisten. Bei den Angriffen geht es nicht um die Ausnutzung einer SicherheitslÃ¼cke, sondern um geschickte Betrugsversuche, bei denen den Betroffenen vorgespiegelt wird, sie wÃ¼rden vom Signal-Support kontaktiert. Ist die Masche erfolgreich, haben die Angreifer Zugriff auf die Signal-Chats und Gruppen sowie dort geteilte Fotos und Dateien. Sie kÃ¶nnen sich bei Signal auch als der Nutzer ausgeben, dessen Konto gehackt wurde.Â



Mit dem CDU-Politiker Marc Henrichmann, der Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) im Bundestag zur Kontrolle der Nachrichtendienste ist, hatte am Freitag erstmals ein deutscher Politiker klar Russland fÃ¼r die Angriffswelle verantwortlich gemacht. "Der jÃ¼ngste Phishingversuch aus Russland gegen deutsche Politiker und Journalisten ist ein Weckruf fÃ¼r uns alle", erklÃ¤rte er. "Was dieser Angriff aber schonungslos verdeutlicht, ist, dass wir alle, ob in Ã¶ffentlichen Ã„mtern oder im privaten Umfeld, wachsam bleiben mÃ¼ssen."



Signal gehÃ¶rt der Signal Foundation, einer gemeinnÃ¼tzigen Stiftung mit Sitz im kalifornischen Mountain View. Dass Signal - anders als die meisten Konkurrenzdienste - nicht von einer auf Profit ausgerichteten Firma betrieben wird, trÃ¤gt zu dem Vertrauen in den Datenschutz bei, das viele Nutzer in das Programm haben.



In Signal versendete Nachrichten werden per Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung gesichert: Das heiÃŸt, die Nachricht wird beim Versenden verschlÃ¼sselt und kann ausschlieÃŸlich vom EmpfÃ¤nger der Nachricht gelesen werden. Weder Netzanbieter noch die Firma Signal noch Hacker haben Zugriff auf den Inhalt der Nachricht.



Auch andere populÃ¤re Messengerdienste wie WhatsApp und das auf Apple-GerÃ¤ten verfÃ¼gbare iMessage bieten Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung an. Anders als Apple und die WhatsApp-Mutterfirma Meta schÃ¼tzt Signal aber auch sÃ¤mtliche sogenannte Metadaten der Chats: also etwa die Nummern von Absender und EmpfÃ¤nger, die Uhrzeit, zu der Nachrichten versendet werden und die IP-Adresse der GerÃ¤te.



Wegen dieses hohen Sicherheitsstandards nutzen insbesondere Journalisten Signal fÃ¼r den Austausch mit ihren Quellen, Aktivisten oder Menschen, die im Sicherheitsbereich tÃ¤tig sind - aber auch Mitglieder der organisierten KriminalitÃ¤t.