Kritik an RentenÃ¤uÃŸerungen: Merz bestreitet KÃ¼rzungsabsichten

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Freitag

Nach scharfer Kritik an seinen Ã„uÃŸerungen zur Rente als bloÃŸer 'Basisabsicherung' hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) um Einordnung bemÃ¼ht und KÃ¼rzungsabsichten zurÃ¼ckgewiesen.

Nach scharfer Kritik an seinen Ã„uÃŸerungen zur Rente als bloÃŸer "Basisabsicherung" hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) um Einordnung bemÃ¼ht und KÃ¼rzungsabsichten zurÃ¼ckgewiesen. "Es wird mit uns keine KÃ¼rzungen der gesetzlichen Renten geben", sagte Merz am Samstag in einer Rede bei der Bundestagung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) in Marburg. Das sei immer klar gewesen, betonte Merz. CDA-Chef Dennis Radtke forderte eine "verpflichtende betriebliche Altersvorsorge fÃ¼r alle".



Merz sagte weiter, er sei zugleich "dankbar dafÃ¼r, dass wir das mit der SPD vereinbaren konnten, dass wir jetzt nicht mehr nur Ã¼ber Haltelinien sprechen", sondern Ã¼ber "ein neues Gesamtversorgungsniveau", in dem "die drei SÃ¤ulen der gesetzlichen Rentenversicherung, der betrieblichen Altersversorgung und der privaten Vorsorge in ein neues VerhÃ¤ltnis zueinander gestellt werden mÃ¼ssen".Â



Es mÃ¼sse eine "stÃ¤rkere Gewichtung auf die kapitalmarktgedeckten Altersversorgungssysteme" gelegt werden, damit Arbeitnehmer "auch die Chance haben, an der gesamten VermÃ¶gensentwicklung unserer Volkswirtschaft teilzunehmen", fuhr Merz fort.Â



Merz hatte am Montag bei einer Veranstaltung des Bankenverbands gesagt, die Rente kÃ¶nne kÃ¼nftig "allenfalls noch die Basisabsicherung sein fÃ¼r das Alter". Mit dieser Ã„uÃŸerung stieÃŸ der Kanzler seitdem auf teils scharfe Kritik, insbesondere auch beim Koalitionspartner SPD. Die von der Regierung eingesetzte Rentenkommission will ihre Reformempfehlungen am 30. Juni vorlegen.



CDA-Chef Radtke sagte am Samstag dem WDR, Merz habe die Gelegenheit bei der Bundestagung des CDU-SozialflÃ¼gels genutzt, um seine Ã„uÃŸerungen "klarzustellen und richtig einzusortieren". "Wir werden in Zukunft die drei SÃ¤ulen der Rentenversicherung noch viel stÃ¤rker vernetzt miteinander denken mÃ¼ssen", sagte Radtke weiter. Es brauche eine "verpflichtende betriebliche Altersvorsorge fÃ¼r alle", forderte er.



Der PrÃ¤sidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele nannte die Ã„uÃŸerungen Merz' in den Zeitungen der Funke Mediengruppe von Sonntag "zynisch und realitÃ¤tsfremd" angesichts der Tatsache, "dass schon heute 38 Prozent der BeschÃ¤ftigten kein Geld fÃ¼r zusÃ¤tzliche Altersvorsorge haben". Merz ignoriere, "dass sich viele private Vorsorge nicht leisten kÃ¶nnen".



Mit seinen Worten stieÃŸ Merz jedoch auch in der eigenen Partei auf UnverstÃ¤ndnis. Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) legte gegenÃ¼ber dem Nachrichtenmagazin "Stern" noch einmal nach. Eine auskÃ¶mmliche Rente sei "existenziell wichtig" fÃ¼r die Menschen und "den gesellschaftlichen Frieden" im Land, sagte er laut Vorabmeldung von Sonntag. In Ostdeutschland sei "die Rente nicht die Basisabsicherung, sondern oft die einzige Basis fÃ¼r ein Altern in WÃ¼rde".Â



Er erwarte von der Rentenkommission, "dass sie die besondere Situation in Sachsen-Anhalt und Ostdeutschland nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern auch bei ihren VorschlÃ¤gen berÃ¼cksichtigt". Die Menschen hÃ¤tten nicht genug Geld gehabt, um privat vorzusorgen, auch gebe es weniger VermÃ¶gen, Immobilien oder Erbschaften und Betriebsrenten.