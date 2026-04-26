Fahrgastverband: Bahn muss Preise senken und nicht nur einfrieren

ICE (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AnkÃ¼ndigung von Bahnchefin Evelyn Palla, die Bahnpreise fÃ¼r den Fernverkehr wegen der Energiekrise ab dem 1. Mai ein Jahr stabil halten zu wollen, reicht aus Sicht des Fahrgastverbandes Pro Bahn nicht aus. Der Ehrenvorsitzende Detlef NeuÃŸ sagte der "Rheinischen Post" (Montag): "Die Bahn muss die Preise senken. Zumindest fÃ¼r einen bestimmten Zeitraum."



NeuÃŸ ergÃ¤nzte, wenn die Bahn fast immer zu spÃ¤t komme und so viele ZÃ¼ge ausfielen, sei die AnkÃ¼ndigung, die Preise nicht erhÃ¶hen zu wollen, zu wenig. "Eine PreiserhÃ¶hung ist in der gegenwÃ¤rtigen Situation ohnehin nicht zu vermitteln", sagte NeuÃŸ.



Hinzu komme, dass im Fernverkehr die Tickets je nach Strecke und Auslastung teurer wÃ¼rden. "Wir haben da keine Fixpreise", so der Experte. "Inwieweit sich darauf der Verzicht auf eine PreiserhÃ¶hung auswirken wird, bleibt offen."

