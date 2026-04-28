SÃ¼dkorea: StrafmaÃŸ gegen ehemalige First Lady Kim deutlich verschÃ¤rft

Die UrteilsverkÃ¼ndung wurde live im Fernsehen Ã¼bertragen

Das StrafmaÃŸ gegen SÃ¼dkoreas ehemalige First Lady Kim Keon Hee wegen Korruption ist deutlich verschÃ¤rft worden. Ein Berufungsgericht in Seoul verurteilte Kim zu nun vier Jahren Haft.

Das StrafmaÃŸ gegen SÃ¼dkoreas ehemalige First Lady Kim Keon Hee wegen Korruption ist deutlich verschÃ¤rft worden. Ein Berufungsgericht in der sÃ¼dkoreanischen Hauptstadt Seoul verurteilte Kim am Dienstag zu nun vier Jahren Haft und einer Geldstrafe von 50 Millionen Won (rund 29.000 Euro). Die Ehefrau des zu lebenslanger Haft verurteilten Ex-PrÃ¤sidenten Yoon Suk Yeol war im Januar wegen Bestechlichkeit zunÃ¤chst zu einer GefÃ¤ngnisstrafe von 20 Monaten verurteilt worden.



Kim hatte Berufung gegen das Urteil eingelegt, ebenso die Staatsanwaltschaft, die das Urteil fÃ¼r zu mild erachtete und einen Freispruch wegen des ebenfalls erhobenen Vorwurfs der BÃ¶rsenmanipulation nicht akzeptieren wollte.



Das Gericht in Seoul verschÃ¤rfte nun die Strafe. Es sprach die 53-JÃ¤hrige schuldig, den BÃ¶rsenkurs des sÃ¼dkoreanischen AutohÃ¤ndlers "Deutsch Motors" manipuliert zu haben. Kim habe ihre Schuld nicht eingestehen wollen und sich stattdessen "fortwÃ¤hrend in Ausreden geflÃ¼chtet", gab das Gericht in der live im Fernsehen Ã¼bertragenen UrteilsbegrÃ¼ndung bekannt.



Ihre Annahme von Bestechungsgeldern habe "das Ã¶ffentliche Vertrauen in die Transparenz staatlicher Angelegenheiten und die faire Umsetzung nationaler Politik untergraben". Kim hatte dem Gericht zufolge Luxusartikel von der Moon-Sekte angenommen haben, darunter zwei Designerhandtaschen der franzÃ¶sischen Luxusmarke Chanel.



Die ehemalige First Lady war nicht zum ersten Mal in einen Skandal verwickelt. 2023 wurde sie bereits im sogenannten Dior-Handtaschen-Skandal der Bestechlichkeit beschuldigt, da sie offenbar eine Handtasche der franzÃ¶sischen Luxusmarke entgegengenommen hatte.Â



Kims Ehemann, Ex-Staatschef Yoon, war wegen der Ausrufung des Kriegsrechts zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte im Dezember 2024 vor dem Hintergrund eines Haushaltsstreits zeitweise das Kriegsrecht ausgerufen und SÃ¼dkorea damit in eine tiefe politische Krise gestÃ¼rzt. Yoon hat Berufung gegen sein Urteil eingelegt.