CDU will sich Debatte um Spitzensteuersatz nicht "verschlieÃŸen"

Steffen Bilger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Steffen Bilger, Erster Parlamentarischer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Unionsfraktion, ist bereit, im Rahmen der Steuerreform auch Ã¼ber die ErhÃ¶hung des Spitzensteuersatzes zu sprechen.



"Wenn es ein groÃŸer Wurf werden soll, dann muss man natÃ¼rlich aber auch die Frage der Gegenfinanzierung klÃ¤ren. Und da verschlieÃŸen wir uns keiner Debatte, auch wenn die Zeit fÃ¼r SteuererhÃ¶hungen aus meiner Sicht nicht gerade gegeben ist", sagte Bilger am Dienstag den Sendern RTL und ntv. "Wir sind der Ãœberzeugung, dass wir mehr VerÃ¤nderungen brauchen, als im Koalitionsvertrag vereinbart sind, weil die Krise einfach so groÃŸ ist und die globalen Auswirkungen so gewaltig sind", ergÃ¤nzte Bilger.



Wenn die Union mehr ZugestÃ¤ndnisse von der SPD einfordere, kÃ¶nne er auch verstehen, dass der Koalitionspartner im Gegenzug erwarte, dass die Union auch in einigen Punkten entgegenkomme. "Da kommt es dann auf ein gutes Paket an, aber im Mittelpunkt muss stehen, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. DafÃ¼r brauchen wir Reformen", so Bilger.

