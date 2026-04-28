KÃ¶nig Charles III. will in Washington zu US-britischer "VersÃ¶hnung" aufrufen

Besichtigung der BienenstÃ¶cke des WeiÃŸen Hauses

Der britische KÃ¶nig Charles III. will im Rahmen seines Staatsbesuchs in den USA zu 'VersÃ¶hnung und Erneuerung' in den Beziehungen zwischen London und Washington aufrufen.

Angesichts der Spannungen zwischen London und Washington wegen des Iran-Krieges will der britische KÃ¶nig Charles III. am Dienstag bei seinem Staatsbesuch in den USA vor dem US-Kongress zu "VersÃ¶hnung und Erneuerung" aufrufen. GroÃŸbritannien und die USA hÃ¤tten "stets einen Weg gefunden, zusammenzukommen", heiÃŸt es in vorab verÃ¶ffentlichten AuszÃ¼gen des Manuskripts von Charles' Rede vor beiden Parlamentskammern. Im Rahmen seines Staatsbesuchs wird der KÃ¶nig auch von US-PrÃ¤sident Donald Trump im WeiÃŸen Haus zu einem GesprÃ¤ch empfangen.



In seiner etwa zwanzigminÃ¼tigen Rede vor dem Kongress wird der 77-jÃ¤hrige Charles den verÃ¶ffentlichten AuszÃ¼gen zufolge auf die "besondere Beziehung" zwischen den beiden LÃ¤ndern hinweisen, die eines der "grÃ¶ÃŸten BÃ¼ndnisse in der Geschichte der Menschheit" darstelle. Es sei "entscheidend fÃ¼r die Freiheit und Gleichheit", die gemeinsamen demokratischen Werte zu verteidigen.Â



Charles' Auftritt ist die erste Rede eines britischen Monarchen vor dem Kongress seit einer Ansprache der verstorbenen Queen Elizabeth II. im Jahr 1991. Die Beziehungen zwischen London und Washington sind derzeit angespannt. US-PrÃ¤sident Trump Ã¤uÃŸerte sich wiederholt stark verÃ¤rgert Ã¼ber die Weigerung der britischen Regierung, die USA und Israel bei ihrem Krieg gegen den Iran zu unterstÃ¼tzen.



Vor der Rede im Kongress sollen Trump und seine Ehefrau Melania KÃ¶nig Charles und KÃ¶nigin Camilla im WeiÃŸen Haus mit militÃ¤rischen Ehren und 21 KanonenschÃ¼ssen empfangen. Am Abend findet ein Staatsbankett zu Ehren des britischen KÃ¶nigspaars statt, bei dem Charles voraussichtlich eine kÃ¼rzere Ansprache halten wird.



Die britische Regierung unter Premierminister Keir Starmer hofft, dass der kÃ¶nigliche Besuch in Washington die Beziehungen zwischen beiden LÃ¤ndern verbessern kann - insbesondere angesichts von Trumps Begeisterung fÃ¼r das britische KÃ¶nigshaus.Â Die Mutter des US-PrÃ¤sidenten stammte aus Schottland, Trump selbst war im vergangenen Jahr zu einem Staatsbesuch in GroÃŸbritannien empfangen worden.



Der erste Tag des Besuchs des KÃ¶nigspaars am Montag war informell verlaufen. Das Ehepaar Trump empfing Charles und Camilla zu Tee und GebÃ¤ck im WeiÃŸen Haus. AnschlieÃŸend zeigten der PrÃ¤sident und die First Lady ihren GÃ¤sten die BienenstÃ¶cke auf dem sorgfÃ¤ltig gepflegten Rasen des WeiÃŸen Hauses, den Melania Trump kÃ¼rzlich neu gestaltet hat. Melania Trump, die ein hellgelbes KostÃ¼m trug, begrÃ¼ÃŸte Charles und Camilla mit KÃ¼sschen auf beide Wangen. Camilla trug eine Cartier-Brosche mit der britischen und der US-Flagge.



Nach den SchÃ¼ssen am Rande einer Gala-Veranstaltung mit Trump in Washington am Samstagabend findet der Besuch unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. In einer symboltrÃ¤chtigen Geste zeigte Trump Charles und Camilla ein GemÃ¤lde, das das Attentat auf ihn im PrÃ¤sidentschaftswahlkampf im Jahr 2024 darstellt. Die Monarchen besuchten anschlieÃŸend noch eine Gartenparty in der britischen Botschaft, bei der unter anderem Tee, Gurkensandwichs und Scones gereicht wurden.



Anlass fÃ¼r die Reise der britischen Royals in die USA ist das JubilÃ¤um der UnabhÃ¤ngigkeit der USA. Am 4. Juli 1776, also vor 250 Jahren, erklÃ¤rten die Vereinigten Staaten offiziell ihre LoslÃ¶sung von der britischen Krone.